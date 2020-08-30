تراند اليوم : استرالية تخطب يمنيا وتدفع 5 مليون ريال مهرا له

صنعاء – مشرق نيوز -

قامت فتاة استرالية على غير المعتاد بخطبة شاب يمني يعمل بستانياً كما ستدفع له مهرا قيمته خمسة ملايين ريال يمني .

وقال أحد أقارب العريس اليمني أن العرس سيكون في منطقة حدة التي تعد أرقى أحياء العاصمة صنعاء وأغلب سكانها من الطبقة الثرية والمسؤولين حيث التقت العروس بالشاب اليمني .

ويقول قريب العريس إن الفتاة الاسترالية وتدعى ايزابيلا كانت في زيارة برفقة اسرتها الى صنعاء بهدف الاستثمار المالي في مشروعات ، وأعجبت الفتاة بالشاب اليمني الذي يعمل بستانيا في المنزل الذي أقامت به ، وعرضت عليه الزواج فما كان منه الا أن وافق على العرض ، وقامت الفتاة بعرض الأمر على والديها اللذين لم يمانعا ونفذا رغبتها .

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وأضاف قريب العريس أن العروس الاسترالية قامت بدفع المهر وهو خمسة ملايين ريال يمني ما يعادل 25 الف دولار أمريكي كما أنها قامت باهدائه سيارة فاخرة .

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وفي الثقافة الاسترالية عندما تعجب فتاة برجل ما فإنها تختاره كزوج لها بغض النظر عن مستواه والظروف التي يعيشها حتى ولو كانت الزوجة ثرية .