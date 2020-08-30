تراند اليوم : اليوم: وفاة شابة و 17 إصابة بـ " أنفلونزا الخنازير " في جنين

جنين / مشرق نيوز

قال مسؤول الرعاية الصحية في مديرية الصحة في الدكتور جنين وسام صبيحات، اليوم الجمعة، إن شابة توفيت من جنين جراء إصابتها بمرض (H1 N1) والمعروف بـ"أنفلونزا الخنازير".

وأضاف صبيحات أن هناك ما يزيد عن 17مصابا تم تشخيصهم بالمرض منذ بداية الشتاء، وجرى إدخالهم إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان ومراكز صحية وعلاجهم، وغادر معظمهم المراكز الصحية.

وأوضح أن المرض الناتج عن هذا الفيروس أصبح من ضمن الأنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أن طواقم وزارة الصحة باتت على خبرة عالية بتشخيصه والتعامل معه وأنه لا داعي للخوف والقلق.

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وأشار صبيحات أن الشابة التي توفيت والتي لا تتجاوز 15 عاما كانت تعاني أيضا من مرض نقص في جهاز المناعة.

من جهته، أوضح د.صالح زكارنة مدير مديرية الصحة في جنين، أن أعراض الأنفلونزا تأتي على شكل ارتفاع في درجات الحرارة وآلام في المفاصل والرأس وأحيانا مصاحبة للإسهال والقيء والضعف العام، مطالبا في حالة حدوث مضاعفات كالصعوبة في التنفس ضرورة التوجه فورا إلى المستشفى والبدء بالعلاج حتى ظهور نتيجة الفحص.

وأكد د. زكارنة أن هذا المرض أصبح معروف لدينا ولا داعي لأي خوف أو قلق، وأن مديرية الصحة مسيطرة على الموضوع .