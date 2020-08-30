تراند اليوم : القبض على عريس وعروسه ليلة زواجهما في السعودية

الرياض – مشرق نيوز -

لم يخطر على بال العريس أن الذي كان متخوفا منه يحدث ويقضي ليلة زواجه بالسجن حيث قام بتأجيل الزواج مرتين ولكن التالتة ثابتة كما يقال وقبض عليه وقت تحرك موكب الزفة من احد الفنادق مع عروسه قبل مغادرتهما لقاعة الافراح التي ينتظرهما فيها الحضور .

وقام العريس باستئجار صالة الأفراح بمساعدة أصدقائه وطبع كروت الدعوة ووزعها حيث كانت بانتظاره بالصالة قرابة 150 شخصا بين رجال ونساء قبل أن يصل خبر القبض عليه من قبل شعبة البحث والتحري بقيادة دوريات الجوازات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وانتظر الحضور من الرجال والنساء وصول العروسين حتى أنهم قاموا بتجهيز الكوشة للعروسين للجلوس عليها بعد الوصول لدى قسم النساء، قبل أن يصل إليهم خبر القبض على العروسين حيث خلت الصالة منهم وهرب الجميع بعد أن ازدحمت بوابة خروج الرجال قبل النساء فزعا وخوفا بأن تطالهم المساءلة عن المخالفة التي تستروا عليها من قبل الجهات الأمنية.

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ويقول العريس أنه وزوجته أندونسية الجنسية مخالفان لشروط الاقامة حيث كانت العروس تعمل خادمة لدى كفيلها بمدينة الرياض، وتمكنت من الهرب الى الدمام، مضيفاً أنه تعرف عليها في ظروف غامضة وقررا الزواج.

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