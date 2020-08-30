تراند اليوم : رسائل نصية تحذر الطلاب من احضار الموز الى المدرسة لانه قد يقتل مُدرِسة

لندن – مشرق نيوز –

أرسلت إحدى المدارس في بريطانيا رسائل نصية إلى أهالي التلاميذ الموجودين داخل المدرسة تحذرهم من وضع موز داخل حقائب أطفالهم كما قامت المدرسة بإيقاف توزيع الموز إلى الكافيتاريا المخصصة للمدرسة لأنه قد يتسبب في قتل مدرسة.

وأوضح القيمون على المدرسة أن السبب يعود إلى أن الموز في المدرسة قد يتسبب بمقتل إحدى المدرسات الذي تبين أنها مصابة بحساسية معينة تجاه الموز قد يؤدي إلى وفاتها بظل ساعات قليلة إن اقتربت من الموز.

ويشار إلى أن الرسالة التي تلقاها الاهل اختتمت بالتمني بأكل كل الموز الذي يريده الأطفال في المنزل.