تراند اليوم : مليار دولار لانتاج فيلم عن الرسول محمد (ص)

الدوحة / وكالات / مشرق نيوز

أعلنت شركة قطرية تخصيصها مليار دولار لانتاج فيلم سينمائي، يتناول سيرة الرسول محمد عليه السلام.

وأوضح رئيس "شركة النور القابضة"، أحمد الهاشمي، أن العمل يتألف من سبعة أجزاء، مؤكدا أن الفيلم سيراعي قواعد الشريعة الإسلامية، إذ لن يجري تجسيد شخصية الرسول الكريم.

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وأضاف الهاشمي أن الفيلم سيكون باللغة الإنكليزية، ويدبلج إلى لغات كثيرة، منوها إلى وجود خطة سابقة لتصوير الفيلم بـ 3 أجزاء، بميزاينة قدرها 1.5 مليون دولار، قبل ثلاثة اعوام، الأمر الذي تطور اليوم ووصل إلى مليار دولار.

يشار أن الأميركي، "باري أوزبورن"، الذي انتج أفلاما مشهورة مثل سيد الخواتم، وماتريكس، سيتولى تنفيذ انتاج الفيلم، بعد انتهاء كتابة نص السيناريو مؤخرا، وسيبدأ تصويره خلال مدة قصيرة.

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