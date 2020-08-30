تراند اليوم : دراسة : سيجارة في اليوم تضاعف من وفاة المرأة بالسكتة القلبية المفاجئة

واشنطن – مشرق نيوز -

حذّر باحثون كنديون من أن تدخين سيجارة واحدة في اليوم يضاعف خطر وفاة النساء بالسكتة القلبية المفاجئة.

وقال روبيندر ساندو الاختصاصي في علم كهرباء القلب في جامعة ألبرتا، ، والباحث الأساسي في الدراسة التابعة لجمعية القلب الأميركية إن "دراستنا تظهر أن التدخين هو عامل هام في السكتة القلبية المفاجئة لدى النساء ويمكن تغييره" مضيفاً أن "الإقلاع عن التدخين قبل الإصابة بأمراض القلب أمر أساسي".

وقام الباحثون بدراسة 101 ألف امرأة سليمة، وراقبوا معدل وفياتهن جراء السكتة القلبية المفاجئة. كما اطلعوا على سجلاتهنّ التي تعود إلى العام 1980، وتمت متابعتهنّ على مدى 30 عاماً، علماً أن المشاركات كانت أعمارهنّ في بداية الدراسة تتراوح بين 33 و50 عاماً.

وبينوا أن تاريخ هؤلاء النساء الطبي كان خالياً من أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان، مشيرين إلى أن 351 امرأة توفين بالسكتة القلبية المفاجئة خلال الدراسة.

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واستنتج الباحثون أن تدخين سيجارة واحدة في اليوم أو التدخين بمستوى منخفض إلى معتدل يزيد خطر وفاة المدخّنات بالسكتة القلبية المفاجئة مرتين ونصف المرة بالمقارنة مع غير المدخنات ، كما استنتجوا أنه مع كل 5 سنوات من التدخين ازداد هذا الخطر بنسبة 8 بالمئة.

كما لاحظ الباحثون أن النساء اللواتي أصبن بمرض قلبي خلال هذه الدراسة انخفض خطر وفاتهنّ بالسكتة القلبية المفاجئة ليوازي هذا الخطر لدى غير المدخّنات، بعد فترة تتراوح بين 15 و20 عاماً من إقلاعهنّ عن التدخين.

ورأى الباحثون أن خطر الوفاة بالسكتة القلبية المفاجئة انخفض إلى معدل يساوي معدل غير المدخنات، بعد أقل من 5 سنوات من الإقلاع عن التدخين.

يذكر أن دراسة أميركية سابقة، أجريت العام الماضي، أظهرت أن النساء المدخنات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة بالرجال.