تراند اليوم : إبتسامات نبوية

إن للإبتسامة أثر كبير في نفوس الآخرين فهي البلسم الشافي من هموم الحياة و رتابتها و هي المفتاح الذي يدخلنا للقلوب و للإبتسامة دور هام في زرع الطمأنينة مع الناس و التأليف بين القلوب اقرو معايا و لقد كانت الإبتسامة إحدى أهم صفات الحبيب محمد صلى الله عليه و سلم حتى لا تكاد تفارقه في معاملته مع الآخرين حتى قال عبد الله بن الحارث بن حزم رضي الله عنه : (( ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله صلى الله عليه و سلم ))رواه الترمذي.

و لقد كان يداعب أصحابه و يقابلهم بالإبتسامة و لا يقول إلا حقاً و إن كان مازحاً



و هذه بعض المواقف التي تبسم فيها الحبيب صلى الله عليه و سلم.

1_ جاء عبد الله بن الزبير و عبد الله بن جعفر يبايعا النبي صلى الله عليه و سلم و هما آنذاك ابنا سبع سنين فلما رآهما الحبيب ابتسم و بسط يده فبايعهما.

2_جاءت امرأة عجوز ممن حسن إسلامهن إلى رسول الله و قالت له يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة فداعبها صلى الله عليه و سلم قائلاً : إن الجنة لا تدخلها عجوز فانصرفت العجوز باكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحاضرين : أخبروها أنها لا تدخلها و هي عجوز إن الله تعالى يقول{ إنَّا أنشأناهن إنشاءً فجعلناهن أبكاراً } أي أنها حين تدخل الجنة سيعيد الله إليها شبابها وجمالها.

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3_قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر فقال : ادن فكل فأخذت تمرا فأكلت فقال : أتأكل تمرا وبك رمد ؟

فقلت : يا رسول الله أمضغ من الناحية الأخرى فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

4_و عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال :" وقع عليّ من الهمّ ما لم يقع على أحد فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ قد خفقت برأسي من الهمّ إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا "رواه الترمذي.

5_و عن عائشة رضي الله عنها قالت : " خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره و أنا جارية لم أحمل اللحم و لم أبدُن فقال للناس : ( تقدموا ) فتقدموا ثم قال لي : ( تعالي حتى أسابقك ) فسابقته فسبقته فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنتُ ونسيتُ خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس : ( تقدموا )فتقدموا ثم قال : ( تعالي حتى أسابقك ) فسابقته فسبقني فجعل يضحك وهو يقول : ( هذه بتلك ) رواه أحمد.

6_ و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قُطع فضحك النبي صلى الله عليه و سلم و قال : ( إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس ) " رواه مسلم.

7_عن أبي هريرة رضي الله عنه : " بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله هلكتُ فقال له : ( ما لك ؟ )

قال : وقعت على امرأتي و أنا صائم فقال رسول الله - صلى الله عليه

: ( هل تجد رقبة تعتقها ؟ ) قال : لا .

قال : ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ )

قال : لا .

فقال : (فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ )

قال : لا .

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فمكث النبي صلى الله عليه وسلم حتى أُتي بتمر فقال : ( أين السائل ؟ ) فقال : أنا قال : ( خذ هذا فتصدق به ).

فقال الرجل : أعلى أفقر مني يا رسول الله ؟

فوالله ما بين لابتيها أي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال : ( أطعمه أهلك ) متفق عليه.

8_عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم جالسا عند الركن قال : فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال " لعن الله اليهود " ثلاثا " إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانها و إن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه " رواه أبو داود وصححه الألباني.

9_عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهـر بن حرام و كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من البادية فيجهزه رسول صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن زاهـراً باديتنا و نحن حاضروه ).

و كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه و كان دميماً فـأتى النبي صلى الله عليه و سلم يوماً و هو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه لا يبصره.

فقال زاهر بن حرام : أرسلني من هذا ؟

فيلتفت زاهر فيرى النبي صلى الله عليه وسلم

فيجعل يلزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه و سلم حين عرفه فيقول النبي صلى الله عليه و سلم : من يشتري العبد ؟

فيقول زاهر للرسول صلى الله عليه و سلم : إذا و الله تـجدنـي كاسداً .

فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم : لكن عند الله لست بكاسد أو قال : لكن عند الله أنت غال .

11_جاءت امرأة يقال لها أم أيمن إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و قالت له إن زوجي يدعوك قال : و من هو أهو الذي بعينه بياض قالت : و الله ما بعينه بياض !

فقال : بلى إن بعينه بياضاً .

فقالت : لا و الله فقال صلى الله عليه وسلم:ما من أحد إلا و بعينه بياض .

**و قد قال الحبيب محمد صلى الله عليه و سلم (( تبسمك في وجه أخيك صدقة )) رواه ابن حبان

ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة

والله اعلم