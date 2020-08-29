الموت يفجع الفنان المغربي سعد لمجرد

أعلنت وسائل إعلام فنية، مساء اليوم السبت 29 أغسطس 2020، عن وفاة عم الفنان المغربي سعد لمجرد بعد صراع طويل مع المرض في أحد مشافي الرباط.

ونعى الفنان المغربي لمجرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، عمه حيث قال:" عمي محمد لمجرد في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.. وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار“.

والفنان سعد لمجرد مغني وراقص وممثل وكاتب كلمات وملحن ومنتج موسيقي البوب المغربي، ترعرع وسط عائلة فنية فهو ابن الفنان المغربي البشير عبدو والممثلة المغربية نزهة الركراكي.

وبدأ مسيرته الفنية عام 2007 بعد فوزه بالمرتبة الثانية في برنامج سوبر ستار، ليغيب سنتين عن الساحة الفنية، ويعود بعدها بعدد من الأغاني المنفردة التي حققت نجاحا باهراً كان أولها فيديو كليب أغنية "واعديني" عام 2009، ثم أغنية "سالينا" سنة 2012 من أول ألبوم منفرد له حمل اسم (ولا عليك) صدر سنة 2013 بنكهة عربية وكلمات مغربية ممزوجة بإيقاعات عالمية مختلفة ما بين الخليجي وموسيقى البوب المغربية والإلكترونية.

واشتهر بعد أن حطمت أغانيه العربية باللهجة الدارجة المغربية أرقاما قياسية في نسب المشاهدة على موقع يوتيوب، حيث تخطى الفنان بشعبية واسعة في الوطن العربي واقام العديد من المهرجانات مع كبار النجوم في مصر.