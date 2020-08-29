شاب يدفع 6 آلاف إسترلينى لإزالة أذنيه

أنفق شاب ألماني حوالى 6 ألاف جنيه إسترليني لإزالة أذنيه حتى تبدو رأسه مثل الجمجمة، حيث يرى أن ذلك يعزز من ثقته فى نفسه، بينما لايبالى بأى انتقادات توجه له.

وذكرت جريدة الديلى ميل، أن ساندرو المعروف باسم "السيد الجمجمة" على وسائل التواصل الاجتماعي ، أصر على أن تغيير مظهره حيث يجعله يشعر بمزيد من الثقة على الرغم من أن آخرين وصفوه بأنه "مضطرب" و "مريض".

وأوضح التقرير، أن ساندرو البالغ من العمر 39 عامًا يعيش في مدينة فينسترفالد بألمانيا يخطط لوشم مقل عينيه وإزالة طرف أنفه. كما أورد موقع "اليوم السابع".

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وقال ساندرو إنه أصبح مهتمًا بتعديل جسده في عام 2007 عندما رأى شخصًا لديه مسامير مثبتة في رأسه على شاشة التلفزيون، و على مدى السنوات الـ 13 الماضية ، أجرى ساندرو 17 تعديلاً على الجسم ، بما في ذلك جراحة شق اللسان وشريحة دفع بدون تلامس مثبتة في معصمه، كما أجرى عمليات زرع في جبهته وساعده ويده.

يعتقد ساندرو أن مظهره جعل من الصعب عليه العثور على وظيفة أو علاقة ، لكنه أيضًا عزز ثقته بنفسه.

وقال: "لقد حاول الأصدقاء أن يخرجوني من التعديلات ، خاصة عندما يتعلق الأمر بقطع أذني ، لكنني مجرد شخص يحب أن يسير في طريقه الخاص.