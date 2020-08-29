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تراند اليوم : نتيجة الثانوية العامة بالترتيب على الجمهورية

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نتيجة الثانوية العامة بالترتيب على الجمهورية ،موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2020 يمكنكم الاستعلام فورا على نتيجة الثانوية العامة بالترتيب على الجمهورية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة،والدخول من هنا. ، ورابط فحص موقع اليوم السابع، الدخول من هنا فور الاعلان عنها رسميا.

 

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط  الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي وذلك بعد اعتمادها من وزير التعليم صباح اليوم وكذلك الإعلان عن أوائل الطلبة في امتحانات الثانوي العام.

 

أوائل الطلبة علمي علوم

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