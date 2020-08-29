تراند اليوم : وقت الامساك اليوم .. مواعيد الامساك رمضان 2018 وصلاة الفجر

ينشر " موقع الخليج 365" لقرائه الباحثين عن امساكية رمضان 2018 مواعيد الإمساك وصلاة الفجر طوال شهر رمضان الكريم، وذلك وفقا للإمساكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، امساكية شهر رمضان 2018 ,الان امساكية شهر رمصان الجديدة 2018 ننشرها لكم بعد إعلان قسم الفلك والبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر عن بداية شهر رمضان الكريم للعام 2018 في مصر والدول العربية، نضع لكم اليوم إمساكية شهر رمضان الكريم ومواعيد الصلاة والسحور والإفطار خلال شهر رمضان المبارك عام 2018 في مصر.

ومع إستعداد المسلمين في مختلف البلاد وخصوصاً في مصر، ومن أجل توفير الجهد والعناء عليكم، قمنا عبر موقع المشرق بتوفير الأوقات الخاصة بشهر رمضان 2018 لمعرفة موعد السحور والإفطار يومياً خلال رمضان، بحيث نضع لكم الآن إمساكية شهر رمضان الكريم للعام 2018 .

وينبغي للمسلم أن يفرح بقدوم شهر رمضان ويستقبله بتوبة نصوح، وبالاستعداد التام، والتفرغ للعبادة كالصلاة، وتلاوة القرآن، والذكر والتسبيح والاعتكاف، وترك الذنوب والمعاصي، ورد الحقوق إلى أهلها، ونحو ذلك، ولكن للأسف الشديد كثير من الناس يهتمون في استقبال رمضان بشراء أنواع المطاعم والمشارب، ونحو ذلك، وكان الأولى بهم أن يقللوا من ذلك ليتحقق المقصود من الصيام، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى وخشيته لأن من أعظم المعينات عليها التقليل من الطعام والشراب لأنه بتقليل الطعام والشراب تضيق مجاري الدم التي ينفذ الشيطان من خلالها لإغواء الإنسان، كما قرر ذلك أهل العلم.