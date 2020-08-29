تراند اليوم : مسلسلات رمضان 2018 على mbc مصر خريطة و مواعيد مسلسلات رمضان 2018 على قناة MBC

مواعيد مسلسلات رمضان 2018 على mbc مصر – خريطة مسلسلات أم بي سي وتوقيت الاعادة لها يومياً في شهر رمضان ،خريطة مسلسلات رمضان 2018 على قناة MBC، حيث كالعادة تتزين عروس القنوات الفضائية أم بي سي بالعديد من الأعمال الدرامية المميزة خلال شهر رمضان 2018، وتلك المرة ستكونوا على موعد مع 6 مسلسلات على قناة mbc مصر، وسنقدم من خلال هذا التقرير جدول مواعيد عرض مسلسلات رمضان على أم بي سي وتوقيتات الإعادة، والتي سيتم تحديدها لاحقاً.

ينتظر الجميع إعلان مواعيد مسلسلات رمضان على أم بي سي مصر، والتي يفترض أن تقوم إدارة القناة بجدولتها مع توقيت الإعادة خلال الساعات القليلة المقبلة، وسنكون متابعين لذلك ونضع لكم الخريطة فور صدورها، وكالعادة تقدم القناة النجم الأول عادل أمام في مسلسل رمضاني جديد بعنوان “عوالم خفية”، في حين يتوقع مسلسل “نسر الصعيد” للنجم محمد رمضان أن ينافس بقوة على نسب المشاهدة.

مسلسلات رمضان على إم بي سي مصر

1- مسلسل أيوب

بطولة مصطفى شعبان وأيتن عامر وهنا الزاهد ومحمد لطفي وميريهان حسين

تأليف محمد سيد بشير

إخراج أحمد صالح

قصة شاب يبحث عن عمل شريف ويصبح موظف بنك، ولكن يتم تدبير له المشاكل ليدخل السجن

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2- مسلسل ممنوع الاقتراب أو التصوير

بطولة زينة ونسرين أمين وفتحي عبد الوهاب، ومحمد شاهين وأحمد العوضي

تأليف محمد الصفتي

إخراج زياد الوشاحي

قصته حول فتاة تبحث عن المجد والشهر ويتم تصاعد الأحداث مع منتج شهير

3- مسلسل بركة

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بطولة عمرو سعد وهالة صدقي، وأحمد حلاوة، وكمال أبو رية وإسلام جمال

تأليف محمد الشواف

اخراج محمود كريم

قصته شاب يأتي من الصعيد إلى القاهرة للبحث عن الأموال ويصطدم بأصحاب النفوذ

4- مسلسل سك على اخواتك

بطولة علي ربيع وصلاح عبد الله وسلوى خطاب وصبري فواز، وسهر الصايغ وهنا الزاهد

قصة كريم فهمي

اخراج وائل إحسان

قصته هو شاب يتولى شئون الأسرة بعد وفاة والده

5- مسلسل أفراح إبليس 2

بطولة جمال سليمان وصابرين، محمود عبد المغني ومنة فضالي، وأحمد صفوت، كمال أبو رية ومحمود الجندي

تأليف مجدي صابر

اخراج أحمد خالد أمين

قصته هو توسعات بعد الجزء الأول من المسلسل

6- مسلسل قانون عمر

بطولة حمادة هلال، وايمان العاصي، ومحسن منصور وحجاج عبد العظيم، وفاطمة ناصر، وفتوح أحمد وإيهاب فهمي ومصطفى أبو سريع

تأليف فداء شندويلي

اخراج أحمد شفيق

7- مسلسل خفة يد