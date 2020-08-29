تراند اليوم : قائمة فطور رمضان اليومية لمدة أسبوع

مصر - الخليج 365

تحتار ربة المنزل في أيام رمضان ماذا تعد من فطرو لعائلتها، حيث نقوم اليوم ومن خلال هذا المقال باختيار افضل الوجبات الرمضانية، والقوائم الرمضانية لكم ولمدة اسبوع وهي كالتالي :-

الأسبوع الأول

م

الشوربة

المقبلات المالحة

المقبلات الحلوة

الطبق الرئيسي

السلطة

العصير

اليوم (1)

شوربة هريس باللحم

سمبوسة جبن

لقمة القاضي

رز أبيض مع صالونة دجاج

سلطة عربية

برتقال + فيمتو

اليوم (2)

شوربة البصل الفرنسية

معجنات محشية بالموزاريلا

بسبوسة

اسياخ الدجاج

فتة باذنجان

جزر + تانج

اليوم (3)

شوربة كريمة الدجاج

فطاير

كريم كراميل

كبسة الروبيان

سلطة يونانية

برتقال + فيمتو

اليوم (4)

شوربة البروكلي بجبن الشيدر

سليس الدجاج

كاستر

لحم صالونة

سلطة عربية

جزر + تانج

اليوم (5)

شوربة الخضار

سمبوسة لحم

قطايف

فوتوشيني

سلطة مشكلة بالفاصوليا الحمراء

برتقال + فيمتو

اليوم (6)

شوربة كويكر باللجم

بكورة

كيكة البسكويت

خبز البرتا بالجبن مع دجاج على الفحم

سلطة كنتاكي

جزر + تانج

اليوم (7)

شوربة حب الهريس

كرات البطاطس بالجبنة

ورد الشام

كشري

سلطة البطاطا مع الصوص

برتقال + فيمتو

الأسبوع الثاني

م

الشوربة

المقبلات المالحة

المقبلات الحلوة

الطبق الرئيسي

السلطة

العصير

اليوم (1)

شوربة الفطر بالكريمة

سمبوسة لحم

سويت النوتيلا

نجتس الدجاج

سلطة كنتاكي

برتقال + فيمتو

اليوم (2)

شوربة العدس

اكواب السمبوسة

اصابع جبن كيري

رز صيني مع ريش لحم

سلطة سيزر

جزر + تانج

اليوم (3)

شوربة هريس باللحم

شوارما دجاج

قدرة قادر

صينية الرز بالدجاج

سلطة عربية

برتقال + فيمتو

اليوم (4)

شوربة البصل الفرنسية

كتليسي

لقمة القاضي

روبيان مقلي

سلطة معكرونة بالجبن

جزر + تانج

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إجازة اسبوعية الأسبوع الثالث

م

الشوربة

المقبلات المالحة

المقبلات الحلوة

الطبق الرئيسي

السلطة

العصير

اليوم (1)

شوربة كريمة الدجاج

سمبوسة جبن

كريم كراميل

كبسة لحم

سلطة عربية

برتقال + فيمتو

اليوم (2)

شوربة البروكلي بجبن الشيدر

معجنات محشية بالموزاريلا

كاستر

دجاج صالونة مع الرز الأبيض

سلطة عربية

جزر + تانج

اليوم (3)

شوربة الخضار

فطاير

قطايف

برياني سمك

سلطة عربية

برتقال + فيمتو

اليوم (4)

شوربة كويكر باللجم

سليس الدجاج

اصابع جبن كيري

ثريد دجاج

سلطة عربية

جزر + تانج

اليوم (5)

شوربة حب الهريس

سمبوسة لحم

اصابع جبن كيري

مكرونة بالبشميل

سلطة سيزر

برتقال + فيمتو

اليوم (6)

شوربة البصل الفرنسية

بكورة

لقمة القاضي

اسياخ الدجاج

سلطة يونانية

جزر + تانج

اليوم (7)

شوربة كريمة الدجاج

كرات البطاطس بالجبنة

أم علي

رز صيني مع دجاج

سلطة مشكلة بالفاصوليا الحمراء

برتقال + فيمتو

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الأسبوع الرابع

م

الشوربة

المقبلات المالحة

المقبلات الحلوة

الطبق الرئيسي

السلطة

العصير

اليوم (1)

شوربة البروكلي بجبن الشيدر

سمبوسة لحم

كريم كراميل

دجاج تحته

سلطة عربية

برتقال + فيمتو

اليوم (2)

شوربة الخضار

اكواب السمبوسة

كاستر

شرائح اللحم بصلصة الصويا

سلطة البطاطا مع الصوص

جزر + تانج

اليوم (3)

شوربة كويكر باللجم

شوارما دجاج

قطايف

سمك صالونة

سلطة عربية

برتقال + فيمتو

اليوم (4)

شوربة حب الهريس

كتليسي

اصابع جبن كيري

لحم برياني

سلطة عربية

جزر + تانج

اليوم (5)

شوربة البصل الفرنسية

بكورة

حلا الرخام

دجاج بالفحم

سلطة يونانية

برتقال + فيمتو

اليوم (6)

شوربة كريمة الدجاج

كرات البطاطس بالجبنة

لقمة القاضي

اسياخ الدجاج

فتة الباذنجان

جزر + تانج