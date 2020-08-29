تراند اليوم : مواعيد برنامج رامز تحت التلج 2018 تعرف على ضحاياه

القاهرة/ الخليج 365

مواعيد برنامج رامز تحت الثلج، التى يقدمه الفنان الكوميدى رامز جلال والذى سيتم اذاعته فى شهر رمضان الكريم على قناة #mbc مصر يوميا فى شهر رمضان 2018، وذلك فى الأوقات التالية:

سيعرض البرنامج كل يوم بعد الافطار فى الساعة السابعة مساءاً

وستكون الإعادة الاولي للبرنامج فى تمام الساعة الثانية صباحاً

الاعادة الثانية للبرنامج ستكون فى تمام الساعة الرابعة صباحاً

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الإعادة الثالثة للبرنامج ستكون فى تمام الساعة الثامنة صباحاً

ضحايا رامز جلال هذا العام فى رمضان

يعتمد فكرة البرنامج على دعوة بعض اللاعبين والفنانين للسفر الى روسيا بمناسبة مونديال كأس العالم2018، عن طريق الإستعانة بمذيع شهير سيقومم هو بدعوتهم والإيقاع بهم، ليظهر لهم رامز جلال فى أخر الحلقة، ومن بين هؤلاء الضحايا عدد من اللاعبين منهم عبد الله السعيد وشريف إكرامى وسعد سمير نجوم الأهلى ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد الشناوى حارس الزمالك وحسام البدرى المدير الفنى السابق لللنادى الأهلى والذى تم إقالته بعد هزيمة الاهلى من كمبالا، والكابتن حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، ومن الفنانين شرين عبدالوهاب وياسمين صبرى وأحمد الفيشاوى، وأحمد السعدنى، محمد حماقى وأخرين.