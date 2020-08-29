تراند اليوم : ارطغرل 118 :: ارطغرل 118 موقع النور قيامة أرطغرل 118 :: مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 118 مترجم : أرطغرل يبدأ الحرب على المغول

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 118 مترجم FULL HD 720p موقع النور الموسم 4 الرابع الحلقة 27 السابعة والعشرون Diriliş Ertuğrul 118. Bölüm مترجم قيامة ارطغرل الحلقة 118 مترجم من الجزء 4وفي أحداثه،يشتعل الصراع في قيامة ارطغرل الحلقة 118 بين الغازي ارطغرل وقائد جيش المغول نويان مع تكليف ارطغرل بالذهاب كرسوم لزعيم المغول.وفي ارطغرل 118 تنشب معركة حامية بين فرسان ارطغرل ورجال نويان توقع العديد من القتلى والاصابات.

وتشهد المرحلة القادمة من مسلسل قيامة ارطغرل بدء انهيار الدولة السلوجقية أمام حجافل المغول القادمين من الشرق مع فقدان بعض المناطق في ولاية غياث الدين كيخسرو الثاني بن كيقباذ وبحلول عام 646هـ يقسّم المغول دولة سلاجقة الروم بين الأخوين عز الدين كيكاؤس الثاني بحيث يكون له "قونية واقسرا وأنقرة و إنطاكية وباقي الولايات الغربية". ولأخيه ركن الدين قلج أرسلان الرابع "قيسارية وسيواس وملطية وارزنكان وارزن الروم وغيرها من الولايات الشرقية". وكان لهما أخ صغير هو علاء الدين كيقباذ الثاني أقطعا له "من الأملاك الخاصة ما يكفيه".

وتأخذ مناطق نفوذ سلاجقة الروم تنسلخ حتى لم يتبقَ إلا أنطاكية وما حولها، ثم وضعوا أنفسهم رسميًا تحت حكم دولة المغول الإيلخانية سنة 678هـ، إلا أن الأمر لم يدم طويلاً حتى حوّل الإيلخانيون الإقليم إلى ولاية خاصة بهم منذ عام 704هـ، وكان العثمانيون الذين أقطعهم سلاجقة الروم منذ الثلث الأول من القرن السابع الهجري مناطق التماس مع العدو البيزنطي في الغرب قد بدأوا في إرث الجانب الغربي من دولة سلاجقة الروم منذ عام 700هـ، ومع مرور الزمن تمكن العثمانيون من توحيد آسيا الصغرى، والانطلاق نحو القارة الأوربية.

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