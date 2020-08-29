تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 الدمام امساكية رمضان 1439 موعد اذان المغرب في الدمام

كيف سيكون شكل امساكية رمضان 1439 موعد اذان المغرب في الدمام هذا ما سيكون ماثلاً في موضوعنا هذا، والذي خصصناه للتعرف على موعد اذان المغرب في الدمام وكذلك تقديم بشكل كامل امساكية رمضان 1439.

الدمام من اهم المدن في السعوديه كما وتقع علي ساحل الخليج العربي وهي من المناطق المأهوله بالسكان وكبر المساحه ايضا وتعتبر مركزا سكنياً وتجارياً وتضم الهيئات الإدارية للمنطقة ونظرا لتعدد المدن في المملكه السعوديه العربيه فانها تؤدي الي اختلاف مواقيت الصلاه وميعادها ولذلك حرصنا عبر موقع مجلتك ومن خلال مجلتكه ادناه والسطور القليله سنطلعكم بها علي مواقيت الصلاه في الدمام حتي تطمئنوا وتنعموا بصيام امن وموفق بعيدا عن الشكوك ، وهذه الفروق في المواعيد لا تتعدي بضع دقائق فقط فتابعونا ادناه ومواقيت الصلاه كامله في الدمام علي النحو التالي :

مواقيت الصلاة في الدمام

جاءت امساكية رمضان 1439 متضمنة موعد اذان المغرب في الدمام لكافة أيام الشهر الفضيل على النحو التالي في امساكية رمضان 2018 الدمام وفيها كافة الصلوات الخمس ومواعيد الامساك والافطار.

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الاربعاء 1 16 مايو 3:13 3:23 4:52 11:36 3:05 6:20 8:20 الخميس 2 17 3:13 3:23 4:52 11:36 3:05 6:20 8:20 الجمعة 3 18 3:12 3:22 4:51 11:36 3:05 6:21 8:21 السبت 4 19 3:11 3:21 4:51 11:36 3:05 6:21 8:21 الاحد 5 20 3:11 3:21 4:51 11:36 3:05 6:22 8:22 الاثنين 6 21 3:10 3:20 4:50 11:36 3:05 6:23 8:23 الثلاثاء 7 22 3:09 3:19 4:50 11:36 3:05 6:23 8:23 الاربعاء 8 23 3:09 3:19 4:49 11:36 3:05 6:24 8:24 الخميس 9 24 3:08 3:18 4:49 11:36 3:05 6:24 8:24 الجمعة 10 25 3:08 3:18 4:49 11:37 3:05 6:25 8:25 السبت 11 26 3:07 3:17 4:48 11:37 3:04 6:25 8:25 الاحد 12 27 3:07 3:17 4:48 11:37 3:04 6:26 8:26 الاثنين 13 28 3:06 3:16 4:48 11:37 3:04 6:26 8:26 الثلاثاء 14 29 3:06 3:16 4:47 11:37 3:04 6:27 8:27 الاربعاء 15 30 3:05 3:15 4:47 11:37 3:04 6:27 8:27 الخميس 16 31 3:05 3:15 4:47 11:37 3:05 6:28 8:28 الجمعة 17 1 يونيو 3:05 3:15 4:47 11:37 3:05 6:28 8:28 السبت 18 2 3:04 3:14 4:47 11:38 3:05 6:29 8:29 الاحد 19 3 3:04 3:14 4:47 11:38 3:05 6:29 8:29 الاثنين 20 4 3:04 3:14 4:46 11:38 3:05 6:30 8:30 الثلاثاء 21 5 3:03 3:13 4:46 11:38 3:05 6:30 8:30 الاربعاء 22 6 3:03 3:13 4:46 11:38 3:05 6:30 8:30 الخميس 23 7 3:03 3:13 4:46 11:38 3:05 6:31 8:31 الجمعة 24 8 3:03 3:13 4:46 11:39 3:05 6:31 8:31 السبت 25 9 3:03 3:13 4:46 11:39 3:05 6:32 8:32 الاحد 26 10 3:03 3:13 4:46 11:39 3:05 6:32 8:32 الاثنين 27 11 3:03 3:13 4:46 11:39 3:05 6:32 8:32 الثلاثاء 28 12 3:03 3:13 4:46 11:39 3:06 6:33 8:33 الاربعاء 29 13 3:03 3:13 4:46 11:40 3:06 6:33 8:33 الخميس 30 14 3:03 3:13 4:46 11:40 3:06 6:33 8:33

هذه هي امساكية رمضان 1439 موعد اذان المغرب في الدمام التي قدمناها لكم بشكل كامل من أجل الإطلاع عليها والتعرف على مواعيد الصلوات في هذا الشهر الفضيل في مدينة الدمام السعودية.