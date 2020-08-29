جمهور عمرو دياب ينتقده ويتهمه بخداعه

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنجم المصري عمرو دياب، وذلك بعد إعلانه عن إحياء أول حفل "اون لاين"، في قرية العلمين بالساحل الشمالي، بمقابل مادي.

وشنوا هجوماً شديداً على الهضبة عمرو دياب، مقارينين حفله بغيره من المطربين الذي أقاموا مثل هذه الحفلات من دون مقابل مثل : محمد منير وأنغام وغيرهما.

وأشاروا إلى أن دياب اختار تطبيق "أنغامي"، وإحدى شركات الاتصالات كان بناء على تحصيلهما مقابلاً مادياً، فيما يغني الآخرون عبر قنواتهم على يوتيوب.

ولم يكن الغضب للسبب المشار إليه فحسب، بل بسبب انتظار الجمهور للحفل في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة، ولكنهم فوجئوا بظهور عمرو لمدة دقائق قليلة وهو يغني بطريقة "البلاي باك"، أي عن طريق تحريك الشفاه فقط وفي خلفيته الأغاني، ثم انقطع البث، وأصدر "أنغامي"، في هذا التوقيت، بيانا إعلاميا عبر صفحته على فيسبوك، اعتذر فيه عن المشكلة التي قال إنها تقنية، مؤكدا أن الخطأ نتج عن الإقبال الكبير على مشاهدة الحفل.

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ووعد تطبيق انغامي، الجمهور بأنه سيتم بثه مجددا في الساعة الثامنة مساء الجمعة، أيضا لينتظر الجمهور الحفل مرة أخرى، ولكنه تأخر لدقائق، ثم ظهر عمرو بنفس طريقة "البلاي باك" ليغني عددا قليلا للغاية من أغنياته وينتهي الحفل، وهو ما ساهم في موجة غضب من جمهور عمرو، ليس من مطربهم فقط. كما اورد موقع "العربي الجديد".

واتهموا شركتي "أنغامي" والاتصالات بالنصب عن طريق تحصيل قيمة عشرة جنيهات مصرية، أي أكثر من نصف دولار، مقابل تذكرة للمشاهدة، وهو وإن كان مبلغا زهيدا على الفرد الواحد، لكن بالتأكيد سيكون كبيرا من عدد الحضور الهائل الذي شاهد الحفل.

وقال أحد المتابعين: "قبل ما تقولوا live concert قولوا إنها أغاني "بلاي باك" متصورة بطريقة الكليب عشان تبقوا صادقين.. فاشلين واستغليتوا اسم عمرو بس لمجرد انكوا تلموا 10 جنيه من جمهور عمرو العريض وجايين تعتذروا على سيرڨر واقع.. طبيعي جمهور عمرو ملايين أنت فاكر أن خمسة بس اللي هيتفرجوا.. عمرو لازم يفكر مليون مره قبل ما تعملوا معاه حاجه تاني لأن هتضروا اسمه".

وقال آخر: "ثانية واحدة.. يعني انتو مش عارفين من الأساس أن هيبقى فيه ضغط مش طبيعي عشان اسم الهضبة.. ده انتو المفروض تتحاكموا بتهمة الغباء".