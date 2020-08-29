"الفهد الأسود" وفاة النجم تشادويك بوسمان بالسرطان

أعُلن صباح اليوم السبت، وفاة الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان، الذي اشتهر بدور البطل الخارق في فيلم "الفهد الأسود"، بعد معاناة مع مرض السرطان، حسبما أعلنت أسرته.

ورحل بوسمان، البالغ من العمر 43 عاماً، بمنزله في لوس أنجليس، وعائلته بجانبه، دون أن يتحدث يوماً بشكل علني عن مرضه، وفقا لموقع BBC عربي.

وقالت عائلته في بيان: "لقد ثابر تشادويك، وهو مقاتل حقيقي، خلال كل ما مرّ به، وقدّم لكم العديد من الأفلام التي أحببتموها كثيراً".

وأضافت: "من مارشال إلى دا فايف بلودز، وفيلم ما راينيز بلاك بوتوم لأوغست ويلسون والكثير من الأفلام الأخرى - كلها (أفلام) تم تصويرها جميعاً أثناء وبين عدد لا يحصى من العمليات الجراحية وجلسات العلاج الكيميائي. كانت إعادة الملك تشالا إلى الحياة في الفهد الأسود فخر مسيرته المهنية".

وذاعت شهرة بوسمان من خلال أداء شخصيات من الحياة الواقعية، مثل لاعب البيسبول العظيم جاكي روبنسون في فيلم "42" في عام 2013، والموسيقي جيمس براون في فيلم "غيت أون أب" في عام 2014.

ومع ذلك، سيظل أكثر فيلم يتذكره الناس من خلاله هو "الفهد الأسود" في عام 2018.

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ولعب بوسمان في الفيلم دور حاكم واكاندا، وهي دولة أفريقية خيالية تتمتع بأحدث التكنولوجيا على وجه الأرض.

وبالإضافة إلى ثناء النقاد وتحقيق عائدات تجاوزت 1.3 مليار دولار في دور السينما في جميع أنحاء العالم، كان يُنظر إلى الفيلم على نطاق واسع على أنه إنجاز ثقافي، كون فريق العمل يتألف من مخرج أسود هو ريان كوغلر وممثلين سود.

وقال بوسمان العام الماضي إن الفيلم غيّر معنى أن تكون "شابا وموهوبا وأسود".

وكان "الفهد الأسود"، الذي أنتجته شركة مارفل، أول فيلم لبطل خارق يُرشح لنيل جائزة الأوسكار لأفضل فيلم.

ولعب بوسمان الدور نفسه في أفلام أخرى من إنتاج مارفل، وهي "كابتن أمريكا: الحرب الأهلية"، و"المنتقمون: الحرب اللانهائية"، و"المنتقمون: نهاية اللعبة".

ومن المتوقع أن يصدم خبر الوفاة كثيرين حيث لم يتحدث بوسمان علنا عن مرضه منذ تشخيص إصابته في عام 2016.