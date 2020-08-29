تراند اليوم : الأسير كمال أبو وعر.. معاناة ثلاثية.. السرطان وكورونا وظلمة الأسر!!

الأسير كمال أبو وعر.. معاناة ثلاثية.. السرطان وكورونا وظلمة الأسر!!

جنين- الخليج 365- علي سمودي-

لزمت الوالدة الستينية نوال قاسم أبو وعر الصمت، وصامت عن الكلام في ظل حالة الذعر والرعب التي تعيشها منذ تلقت نبأ إصابة نجلها المريض بالسرطان كمال نجيب أبو وعر بفيروس كورونا، وبينما بقيت تقاوم الأمراض التي اجتاحت جسدها وأثرت على صحتها منذ سنوات على أمل حرية فلذة كبدها وعودته لأحضانها، لم تحتمل الصدمات المتتالية والمآسي التي حلت بحياة كمال، الذي تحولت قضيته لعنوان لكافة القوى والفصائل والفعاليات والجماهير الفلسطينية التي تتوافد يومياً على منزل عائلته في جنين، لمؤازرتها ورفع معنوياتها، وإعلاء صوتها المطالب بحريته وخلاصه من مدافن الأحياء قبل فوات الأوان.

تقول شقيقته نسرين: " كلنا نعيش دوامة الخوف والقلق على حياة شقيقي الذي يرفض الاحتلال الافراج عنه رغم تدهور حالته الصحية التي أصبحت بخطر أكبر منذ اكتشاف إصابته بفيروس كورونا "، وتضيف: " والدتي رغم صبرها ومعنوياتها، انهارت ولم تعد قادرة على النوم والكلام، فأي شريعة وقانون في العالم يجيز احتجاز وسجن أسير يعاني من السرطان في الحنجرة وفيروس كورونا ؟"، وأكملت: " الى متى سيبقى الاحتلال يتحكم بحياة كمال الذي دخل مرحلة الخطر؟ أين مؤسسات حقوق الانسان والمتباكين على العدالة والديمقراطية ؟ كل لحظة وثانية في حياتي شقيقي تفرق وتؤثراً كثيراً، ونطالب الجميع باعادته إلينا حياً وانقاذه من الموت البطيء قبل فوات الأوان ".

محطات من حياته

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من بلدة قباطية تنحدر عائلة كمال، لكنه ولد في عام 1974 في دولة الكويت، ليكون الثاني في عائلته المكونة من 6 أنفار، ويقول والده: " بعد النكسة سافرت لدولة الكويت، عملت مراقباً في شركة متخصصة في النقل، رزقت بأبنائي وبينهم كمال الذي نشأ وتربى وتعلم في الغربة حتى أنهى المرحلة الاعدادية، ويضيف: " منذ صغره، تميز بالذكاء وحصد العديد من شهادات التكريم لتفوقه خاصة في مدرسة الفحاحية الكويتية ، تمتع بذكاء وفطنته وقدرات كبيرة حتى أعجب الجميع به، وفي عام 1990 استقرينا في الأردن لمدة 8 سنوات، أكمل خلالها دراسته الثانوية بنجاح "، ويتابع: " عدنا للوطن عام 1998، واستقرينا في مدينة جنين، فانتسب لحرس الرئاسة في السلطة الوطنية وما زال على رأس عمله حتى اليوم ".

نضال وبطولة

يحدق الوالد السبعيني نجيب أبو وعر بصور نجله واليافطات التي تنتشر في كل مكان، منذ إطلاق الحملة الوطنية لتحرير كمال، ويقول: " كل لحظة نفتقده، فقد عاش حياته باراً بوالديه وحنوناً، تميز بالشجاعة والشهامة والكرم والطيبة وحب عائلته والناس، وحظي بمحبة واحترام كل من عرفه وامتلك مكانة كبيرة لدى الأسرى خلف القضبان "، ويضيف: " خلال الغربة، برزت لديه روح الانتماء لوطنه والحب الكبير لشعبه، وعندما عدنا للوطن، انتسب لصفوف حركة فتح، وأصبح ناشطاً في كافة الفعاليات الوطنية والنضالية ".

انتفاضة الأقصى

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التحول الأكبر في حياة كمال، بدأ مع اندلاع شرارة انتفاضة الاقصى، فلم يقتصر دوره على المسيرات والمواجهات، بل ساهم في تأسيس كتائب شهداء الأقصى، لكنه في البداية تخفى ولم يعلم أحد بدوره حتى أدرج الاحتلال اسمه ضمن قائمة المطلوبين، وتقول شقيقته نسرين: "انخرط في صفوف المقاومة وشارك في كافة المعارك، تقدم الصفوف في مواجهة المحتل، وتميز بالسرية والكتمان حتى اقتحم الاحتلال منزلنا وطالبنا بتسليمه مهدداً بتصفيته"، وتضيف: " رفض التراجع والاستسلام، وقاد مجموعات الكتائب في عملياتها الفدائية، وتنقل بين جنين ومخيمها ونابلس التي تشهد أزقتها وثوارها لبطولاته ودوره الكبير في المقاومة رغم تعرضه لعدة محاولات اغتيال ".

كمين الاعتقال والتحقيق

ببطولة وتحدي، وقفت العائلة بجانب ابنها كمال الذي لم يتوقف عن المقاومة في كافة ميادين القتال، حتى تمكنت عيون الاحتلال من رصده وتحديد مخبأه السري في اليوم الأول من عام2003 ، ويقول والده: " كنا نعيش الخوف على حياته بسبب تهديدات الاحتلال الذي حرمنا رؤيته بسبب حملات الدهم والتفتيش التي لم تتوقف، وفي ذلك اليوم الأسود، حاصرته بمنزل مهجور في قباطية " ، ويضيف: " رفض تسليم نفسه وخاض معركة بطولية مع الاحتلال الذي حول المنطقة لثكنه عسكرية وساحة حرب، ولم يتمكن من اعتقاله إلا بعد نفاذ ذخيرته، وعلى الفور نقلوه إلى أقبية التعذيب في سجن الجلمة "، ويكمل: " تعرض لكل صنوف التعذيب والعزل على مدار 6 أشهر، انقطعت خلالها أخباره ومنعت زيارته، وعانينا الكثير لعجز الجميع عن رفع الظلم والتعذيب عنه حتى بدأت مرحلة الوجع الاقسى بين المحاكم ".

الصمود والحكم

بفخر واعتزاز يقول الوالد أبو وعر: " استخدام الاحتلال كل اساليب الضغط والتعذيب لفترة طويلة، لكن كمال صمد وتميز بصلابته وإرادته الفولاذية، بايمانه برب العالمين وعدالة قضية شعبه، تسلح بالمعنويات العالية وانتصر على السجن والسجان "، ويضيف: " لم تنته معاناته، فخلال جلسات المحاكم التي استمرت فترة طويلة، منعنا الاحتلال من الحديث معه والاقتراب منه، عاقبنا بكل شيء حتى حوكم بالسجن المؤبد 6 مرات، إضافة لـ 50 عاماً".

ويضيف: " أكمل مشواره النضالي خلف القضبان مع اخوانه الأسرى بنفس روح التحدي والبطولة، فعاقبه الاحتلال بالنقل والعزل ومنع الزيارات، لكنه صمد وتحدى، وقبل مرض خاض امتحانات الثانوية العامة وحقق النجاح، وانتسب للجامعة للحصول على شهادة البكالوريوس، وبعدما قطع عدة فصول، نقله الاحتلال من سجن هداريم لعدة سجون لمنعه من التخرج ، ثم أصابته كارثة المرض التي أثرت على صحته ولم يتمكن من متابعة دراسته ".

رحلة المرض

تؤكد عائلة كمال، انه قبل اعتقاله تمتع بصحة ممتازة ولم يكن يعاني من أية مشاكل صحية، لكن أوجاعه القاسية بدات بعد سنوات بسبب ظروف الاعتقال الصعبة والتحقيق القاسي الذي تعرض له ، ويقول والده: " فجأة و بشكل تدريجي بدأت تنهار صحته جراء إهمال علاجه، بعد اكتشاف وجود زيادة في نسبة الحديد لديه، ثم إصابته بتقرحات في المعدة وديسك"، ويضيف: " اشتكى من ألم لا يتوقف في الفم والحنجرة، ولم تستجب إدارة السجون لطلباته بالعلاج حتى تدهورت حالته الصحية بشكل كامل "، ويكمل: " بعدما تأخر الوقت، أجريت الفحوصات وصور الاشعة لابني كمال والتي كشفت الكارثة الكبرى التي حلت بحياته، فقد تبين إصابته بسرطان في الحنجرة والأوتار الصوتية".

المصدر: القدس دت كووم