تراند اليوم : نتائج السادس الابتدائي 2020 الدور الاول

أعلنت وزارة التربية العراقية عبر موقعها على شبكة الإنترنت، موعد إعلان نتائج الصف السادس الإبتدائي الدور الاول 2020 ، حيث من المقرر أن ينشر موقع وزارة التربية العراقية كشوفات أسماء الطلبة الناجحين في إمتحان الدول الأول للعام الدراسي 2020 في الساعات القليلة القادمة.

وأشار الموقع أن لجان تصحيح أوراق إختبارات السادس الإبتدائي، أوشكت على الإنتهاء من تصحيح وتدقيق ورصد الدرجات، هي باتت عملية التصحيح في المراحل الأخيرة، على أن يتم الإعلان عنها مع نهاية الأسبوع الحالي .

وبين مصدر مسؤول بوزارة التربية العراقية، أن نسبة النجاح لدى طلبة وطالبات السادس الإبتدائي فاقت نسبة نجاح الدور الماضي، مؤكداً أن ذلك يرجع لجهود طواقم الوزارة وإداراتها التعليمية في مختلف مديريات العراق التعليمية، ودورها الحثيث في نجاج العملية الإختبارية وتوفير أجواء هادئة للطلبة، وإلتزامهم بتعليمات المعلمين والمعلمات وقرارات وزارة التربية العراقية .

Advertisements

موقع وزارة التربية العراقية- نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

أنهى طلاب وطالبات السادس الإبتدائي في مختلف مدن ومحافظات العراق تأدية إختبارات الدور الأول للصف السادس الإبتدائي، مطلع الأسبوع الماضي، وعلى الفور باشرت كنترولات التصحيح بمديرات محافظات العراق بتصحيح أوراق اللإختبارات.

النتائج من هنا

اقرأ أيضاً