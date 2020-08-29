تراند اليوم : فنانة شهيرة كان طلاقها من زوجها بأمر الطبيب (صورة)

بدأت الفنانة المصرية الشهيرة، ميمي شكيب، بسرد ملابسات زواجها من شريف باشا الذي تزوجته في سن صغيرة.

وقالت الفنانة في حوار لها مع مجلة الشبكة: "دخلت علي أمي ذات صباح لتراني، وإذا بها تصيح ملتاعة وأنا أسمعها ولا أجيب:" أمينة لا تتحرك فلذة كبدي مشلولة".

وأضافت شكيب " جاء من الأصدقاء من يقول لأمي:" معمولها عمل سحر أسود صد نفسها من عريسها، وصد نفسها من الحياة فعزفت عنها بهذا الشلل"، ولكن أمي لم تصدق وذهبت للقاهرة لتطلب طبيبًا منها، فقال الطبيب أول ما قال:" إذا ينبغي أن يبتعد عنها شريف"، فسألته أمي في حرج:" كيف إنه زوجها"، فقال الطبيب بإصرار:" طلقوها منه هذا هو ثمن الشفاء"، وعقبت أمي بمرارة:" لم تفعلها واحدة من الأسرة، لا تطلق الزوجة عندنا إلا لفضيحة، عماتها يتربصن بي، الطلاق يا دكتور كبرى الكبائر عندنا".

وتابعت حديثها: " لكن الطبيب قال بلهجة جافة:" إن الشلل الذي أعاني منه هو شلل نفسي، إنها لا تريد أن تعود إلى القصر"، فقالت أمي ويقينها يهتز:" لعله العمل السحر الأسود"، فقال الطبيب وهو يرى الأمور من زاويته:" السحر الأبيض في نظري هو أن نزيل سبب الشلل فيزول الشلل".

Advertisements

وواصلت شكيب" انا سمعت كل هذا ولم يكن لي فيه رأي، فقد ساءت حالتي وأصبحت أراها في أعين كل الذي يزورونني والدموع تلمع في أعينهم، وحملوني إلى السيارة حملًا، وأخذتنا للقاهرة بعدما رأيت أمي تجمع ثيابها وثيابنا في حقائب اصطحبتها معنا، ومن الأثاث ما حملته سيارة كبيرة وهناك اصطف الأثاث في شقة من ثلاث غرف بباب اللوق، قريبة من عيادة الطبيب الذي يعودني كل ثلاثة ايام ليراقب كيف أتقدم في حالتي".

اقرأ أيضاً

وأضافت" واستقر بنا الحال في القاهرة وأنا في مشاعر ميتة وأحاسيس بلهاء، لا يوقظها إلا ما أراه في عين أمي التي سمعت أنها ردت لشريف باشا مهره وقالت له:" الخير أن يقع الطلاق"، فرد عليها:" أنتظرها عامًا أو عامين، المرض عذر من السماء ليس لها فيه" فقالت له :" إن الطلاق أمر الطبيب، وأكدت له أن الطلاق بالفعل أمر الطبيب فطلب العنوان الجديد ليرسل لي هدية اشتراها لي، وأعطته أمي العنوان بعد أن لمحت التوسل في عينيه، وفي اليوم التالي تلقينا خمس حقائب بها عطور وثياب والكثير مما اشتراه لي من باريس، ولكني وبأمر الطبيب طلقت من زوجي شريف باشا.



