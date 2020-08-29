تراند اليوم : اسماء الناجحين في مجلس الشعب ٢٠٢٠

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات اليوم اسماء الناجحين في مجلس الشعب ٢٠٢٠ للدور التشريعي الثالث.

وكما كان متوقعاً فقد فازت قوائم “الوحدة الوطنية” التي شكّلها حزب “البعث” الحاكم بالتحالف مع أحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية” بشكل كامل وفي جميع المحافظات السورية باستثناء مرشح واحد في الحسكة كان على قوائم البعث قبل استبداله.

وجاءت النتائج الرسمية كما يلي:

محافظة “دمشق” عن الفئة أ : “محمد عزت عربي كاتبي”، “نضال مهنا”، بشرى زريقة”، “عاطف الزيبق”، “محمد مشهدية”، “محمد العقاد” ومن المستقلين “نهى محايري”، “محمد أكرم العجلاني”، “سامر الأيوبي”، “محمد خالد الشويكي”.

وعن الفئة ب: “أحمد كزبري”، “الياس شحود”، “نبيل طعمة”، “عارف الطويل”، “محمد خير العكام”، “عمار بكداش”، “ماري البيطار”، “محمد زهير تيناوي”، “باسمة الشاطر”، “سمير حجار” ومن المستقلين “محمد المصري”، “نور أريسيان” “سامر الدبس” “محمد مسوتي”، “بلال نعال”، “عبد الرحمن الجعفري”، “جميل مراد”، “عبد الرحمن المصري”، “عبد الرحمن عرابي”.

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محافظة “ريف دمشق” الفئة أ: “حكمت العزب”، “نبيل درويش” ، “عبد الرحمن الخطيب”، “علي رشق”، “جمال القادري”، “محمد كبتولة”، “هيفاء جمعة”، “علي الشيخ”، “عامر عبيد” ومن المستقلين: “محمد النادر”

الفئة ب: “أسامة مصطفى”، “مصطفى ليلا”، “محمد بخيت”، “فيصل جمول”، “ريمون هلال”، “أحمد إبراهيم” ومن المستقلين: “عامر خيتي”، “زياد خلوف”، “صبحي عباس”.

محافظة حلب الفئة أ: “محمد الحسن”، “مارييت خوري”، “محمد ربيع قلعه جي”، “مازن أرسلان”، “لوسي أسكانيان” ومن المستقلين “حسام قاطرجي”، “شادي دبسي”.

الفئة ب: “عبدو موصللي” “سلوم السلوم”، “رأفت درمش”، “فيصل عزوز”، “عبد المنعم الصوا” “معن قنبور” “سناء فخر الدين” ومن المستقلين: “آل حسن محمد شعبان بري”، “جيراير أريسيان”، “محمد عامر حموي”، “نجدة أنزور”،”بطرس مرجانة”، “محمود أبو بكر”.

دائرة مناطق “حلب” فئة أ: “خالد شبيب”، “فاضل كعدة”، “أحمد إبراهيم”، “محمد أسعد الأسعد”، “قصي الثلجة”، “فاتن محمد”، “قاسم حسن”، “محمد فواز”، “أحمد الزيدان”، “حسين حمد”، “محمد جبرائيل”، “نصر عبد الله”، ومن المستقلين: “عبيد العيسى” “عمر الحسن”، “محمد خير الماشي” “حسين الحاج قاسم” “محمد شيخ الضيعة”.

فئة ب: “عبد الرزاق بركات”، “عبد العزيز عساف”،”طه الحاج علي”، “عمر الحمدو”،”آلان بكر”،”عيد الصويص”، “عدنان المحمد”،”عبد اللطيف البكار”، “منال الشيخ أمين”، “أحمد مرعي”، ومن المستقلين: “مجيب الدندن”،”عدنان الحمد”، “فارس جنيدان”، “أحمد الحمرة”، “حسن شهيد”.

محافظة “حمص” فئة أ: “عبد الحميد النقري”، “خليل خليل”، “هزار الدقس”، “مغيث إبراهيم”، “نضال عمار”، “جويدة ثلجة”، “محمد رعد”،”فادية ديب”، “محمد النجار”، ومن المستقلين: “زهير طراف”، “ناصر الناصر”.

فئة ب: “منذر إبراهيم”، “حيدر عبود”، “يوسف سلامة”، “معيوف الذياب” “عهد السكري”، “مصطفى المعروف”، “محمد الشامي”، “محمد الأبرش”، “نهاد سمعان” ومن المستقلين: “فراس السلوم”، “وائل ملحم”، “بديع الدروبي”.

محافظة حماة: “مصطفى خليل”، “فاضل وردة”، “حسين عباس”، “مصطفى المصطفى”، “ماهر قاورما”، “محسن غازي”، “سلام سنقر” “محمد شرابي”، “فايزة الأحمد”، “عبد الرحمن ازكاحي” ومن المستقلين: “عبد الكريم الاسماعيل”، “عروبة محفوض”، “محمد شريف عبد الكريم”.

فئة ب: “أيمن ملندي”، “غادة إبراهيم”، “عيسى وسوف”، “بسيم الناعمة”، “عصام سباهي”،”ياغي العلي”، “سارية القاسم” ومن المستقلين: “عبد الكافي عقدة”، “أسعد حلوم”.

محافظة اللاذقية فئة أ: “سمير الخطيب” “عمار الأسد”، “باسم سودان”، “محمد عجيل”،”إسكندر حداد”، “مصطفى خير بك”،”ميساء صالح” ومن المستقلين: “فواز نصور”، “راسم مصري”.

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فئة ب: “أيهم جريكوس”،”حسن كوسا”، “مالك حبيب”، “أيمن أحمد”،”ثائر حسن”، “بشير غلاونجي” ومن المستقلين: “نبيل الياس”، “زين الدين عباس”.

محافظة إدلب الفئة أ: “محمد حمادة” “محمد عبسي كردوش”، “عبد الكريم اليوسف”، “أحمد الفرج، “صفوان قربي”، “سمير الاسماعيل”، “غياث قطيني”، “عادل الشيبان”، “شيرين اليوسف” ،”وائل دالي”، ومن المستقلين: “نعسان حجازي” “أحمد عقرين”

الفئة ب: “مأمون السيد”، “فاطمة خميس”، “جمال مصطو”، “خالد حربا”، “أحمد بوسته جي” ومن المستقلين: “فؤاد علداني”

محافظة طرطوس الفئة أ: “أحمد حسن”، “محمد جري”،”سهام العثمان”، “عباس عباس”، “رانيا حسن” ومن المستقلين “سهيل خضر”.

الفئة ب: “طوني حنا”، “أيمن بلال”، “نصر حسن”، “رامي صالح”، “أكرم عبد الجليل”، “معن سعيد” ومن المستقلين “محمود بلال”.

محافظة “دير الزور” فئة أ: “محمد الرجا”،”ميادة العلي”، “طه الخليفة”، “بشار المطلق”،”محمود الريس”،”علي خليفة”، “برهان عبد الوهاب” ومن المستقلين “مهنا الناصر”.

فئة ب: “عدنان الجمعة”، “شيخ الخرفان”، “عبد العزيز حسين”، “عيطان العيطان”، “مريم المتراس”، ومن المستقلين: “مدلول العزيز”.

محافظة الرقة الفئة أ: “فايز العبد الله”، “خالد الدرويش”، “مهى العجيلي” ومن المستقلين “بشار المغسور”.

الفئة ب: “نضال العلو”، “أحمد الحميدي”، “إسماعيل حجو” ومن المستقلين “محمد التركي”.

محافظة الحسكة الفئة أ: “خالد الحمادة”، “محمد الفلاح”، “عبود الشواخ”، “علي الجضعان” “حسن السلومي” “عبد الرحمن خليل” ومن المستقلين، “علاء الحمد”، “محمد الشمام”.

الفئة ب: “حمودة الصباغ”، “خالد العطية”، “نور درة”، “طلال الخليل”، ، ومن المستقلين”حسن مسلط” و”عبد الحميد الظاهر”، وكان لافتاً غياب اسم “فواز الدبس” بين الناجحين رغم تواجده سابقاً على قوائم الوحدة الوطنية قبل أن يتم استبداله بالمرشح عبد الرحمن خليل عن الفئة أ.

محافظة درعا الفئة أ: “وليد الصالح”، “أحمد السويدان”، “شكري الجندي”، “مناف فلاح” ومن المستقلين: “فاروق الحمادي”.

الفئة ب: “فايزة العذبة” “خالد العبود”، مفلح النصر الله”، “عبد الناصر الحريري” ومن المستقلين: “يحيى المفعلاني”.

محافظة السويداء فئة أ: “مجد أبو زيدان”، “خالد كرباج”، “نسيب أبو محمود” والمستقل “نشأت الأطرش”.

الفئة ب: “حكمت سلام” والمستقل “معين نصر”.

محافظة القنيطرة فئة أ: “وحيد الزعل”، “رضا الدمقسي” والمستقل “رأفت بكار”.

الفئة ب: “شادي الصالح” ومن المستقلين: “خالد الشرعبي”.