تراند اليوم : هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟

مع الوضع الاقتصادي الصعب في الأراضي الفلسطينية، الكثير من الاستفسارات وردت لدائرة الفتوى حول حكم شراء الأصحية بالتقسيط.

وأجاب الشيخ الداعية أ.د. سلمان نصر الداية، قائلا:

"لا يجوز شراء الأضحية بالأجل (التقسيط)، قياسًا على الحج وهو أوجبُ، فعن عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوْفَى صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَمْ يَحْجُجْ، أَيَسْتَقْرِضُ لِلْحَجِّ؟ قَالَ: «لا». [ الشافعي/مسنده]. فإذا لم يجز الاقتراضُ للواجب، فلا يجوز للمندوب بالأولى، مع التنبيه أنَّ من استدانَ وضحى أجزأه ذلك. والله أعلم.

أما أستاذ الفقه المقارن في الجامعة الإسلامية د. ماهر السوسي، أن ظاهرة تقسيط الأضاحي التي انتشرت في الفترة الأخيرة في فلسطين ظاهرة حسنة، حيث لا فرق بين دفع ثمن الأضحية بشكل كامل أبو بالتقسيط.

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وقال السوسي : لابد من مراعاة ألا يتسبب التقسيط بحرج أو ضيق للشخص المضحي، وبالتالي هناك حالتان لا يجوز فيهما التقسيط، أولاً إذا سيترتب على المضحي حرج

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مادي، أو عجز في دفع الأقساط المستحقة بعد ذلك، وثانياً أن تؤدي هذه الأقساط إلى عجز في توفير احتياجات البيت الأساسية واحتياجات أهله".وأشار إلى أن الأضحية سنة عن النبي "صلى الله عليه وسلم"، أي لمن استطاع أن يضحي ويأخذ الثواب، فيما لا يعاقب تاركها.وانتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تقسيط ثمن الأضاحي في فلسطين نظراً للظروف الاقتصادية وتكدس أعداد الأضاحي لدى التجار.