تراند اليوم : قلادة من الألماس النادر تُباع بـ 33.5 مليون دولار

القدس/الخليج 365/

قالت دار "كريستيز" للمزادات العالمية إن قلادة من الألماس وزنها 163 قيراطاً بيعت مقابل 33.5 مليون دولار أمريكي.

وكانت هذه الألماسة الصافية اقتطعت من ألماسة تزن 404 قيراطاً اسُتخرجت من منجم في أنغولا، وهي تعد الأكبر من نوعها التي تُعرض في مزاد علني .

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والقلادة مصنوعة من الذهب الأبيض والألماس والزمرد، وقد صممها صانع المجوهرات السويسري دي غريسوغونو، واستغرق تصميمها 1700 ساعة، بحسب دار "كريستيز".

وعرضت القلادة للبيع في مزاد علني في فندق فور سيزونز في جنيف بعد عرضها في هونغ كونغ ولندن ودبي ونيويورك.

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