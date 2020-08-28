تراند اليوم : افلام راس السنة 2020

- 1/2
- 2/2
افلام راس السنة 2020 افضل افلام الاكشن الاجنبية 2020 في هذه المقالة نجملها لكم افلام راس السنة 2020 من أجل الوصول إلى باقة متكاملة من هذه الأفلام الجميلة، التي حظيت بمتابعة كبيرة، وزخم إعلامي رهيب وسعت الكثير من المؤسسات في التغطية لفعاليات هذه الأعمال، وكثرت أقوال النقاد حولها والطريقة التي قدمت به هذه الأعمال، في هذه الجزئيات التي تتمم المقالة بشكلها النهائي.
وإليكم تفاصيل كل فيلم:
- فيلم لص بغداد: للفنان محمد إمام
- فيلم الفلوس : للفنان تامر حسني.
- فيلم كينج سايز للفنان محمد هيندي، وكان من المفترض عرضه خلال إجازة عيد الأضحى الماضي ولكن تم تاجيله لإنشغال الفنان محمد هيندي في مسرحية 3 أيام في الساحل، ويشارك بهذا العمل كل من
- فيلم ديدو للفنان كريم فهمي
- فيلم صاحب المقامة من أهم الأفلام المشاركة في منافسة أفلام رأس السنة 2020 للفنان آسر ياسين
- فيلم العارف … عودة أحمد يونس لفنان أحمد عز
- فيلم البعض يذهب للمأذون للفنان أحمد عز وسيتم عرضه خلال إجازة نصف العام 2020 بجميع السينمات
- فيلم العنكبوت للفنان أحمد السقا ينافس في قائمة الأفلام المتواجدة بجميع السينمات بإجازة نصف العام 2020.
- فيلم بره المنهج للفنان ماجد الكدواني، ومن المتوقع ظهوره خلال منافسات نصف العام 2020.