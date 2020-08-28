تراند اليوم : توقعات ليلى عبد اللطيف 2020 ليبيا

توقعات ليلى عبد اللطيف 2020 ليبيا توقعات ليبيا 2020 تبدأ بانتهاء العام الحالي وبدء عام جديد 2020، حيث تنتشر العديد من التوقعات لمختلف علماء التوقعات ومن اشهرها توقعات الجكتورة ليلي عبد اللطيف، حيث تَحدّثت الفلكية ليلى عبد اللطيف عن توقعات ليبيا 2020 من ابرز توقعات ليلي عبد اللطيف لليبيا هي احتدام الصراع بين مصر وتركيا في ليبيا ودخول الجيش الليبي للعاصمة طرابلس وحصاره للعاصمة مصراته وتجويعه لمقاتليها الذين يرفضون تسليم السلاح وتحدث مدبحة كبيرة وعلى إثر ذلك يسمح الجيش فقط بخروج المدنينن، سيف الاسلام القذافي يتصدر المشهد الليبي كمرشح للرئاسة الليبية وكمخلص للبلاد في المرحلة القادمة .

وتؤكد أن التدخل العسكري حاصل لا محالة وولادة حُكومة مع بداية العام وخَطة دَوليّة لِحماية النّفط الليبي، حيث سيحرر خليفة حفتر العاصمة طرابلس وسيرشح سيف الاسلام القذافي نفسه للرئاسة الليبية.

توقعات ليلى عبد اللطيف لليمن

ان اليمن من اعظم البلاد العربية التي تمثل الكثير من الحضارات، ولكن طرئة عليها بعض من الصراعات والنزاعات بسبب مكانتها التاريخية، وبالتالي نرسد لكم اهم التوقعات التي سوف تشهدها في العام الجديد بنائا على ما ذكرته الفلكية ليلي عبد اللطيف، حيث تَشهد المِنطَقة المُشتركة بين كل من دولة اليمن والمملكة العربية السعودية بعض من المُناوشات والنّزاعات، بينما من المُتوقّع وجود اتّفاق مستقبلي لحل هذه النزاعات والخلفات اتفاق عُماني سعودي كويتي على وقف الحرب في اليمن.

توقعات ليلى لسوريا

وبخصوص جمهورية سوريا ذكرت الفلكية الشهيرة في عالم التوقعات ليلي عبد اللطيف الكثير من التغيرات التي سوف تطرئ على سوريا، وقالت ليلى عبد اللطيف عن اهم توقعاتها لجمهوريّة سُوريا لهذا العام الجيد، هي أن الشعب السوري يستفيق عَلى حلّ سِياسي والحوادث في سوريا تأتي متسارعة ومفاجأة من الرئيس الروسي والاسد قبل نهاية العام.

توقعات ليلى عبد اللطيف للعراق

سنتحدث في الفقرة التالية عن اهم التوقعات الجديدة للدكتورة ليلي عبد اللطيف لجمهورية العراق، حيث تشهد العراق الكثير من الأحداث السياسية والعسكرية مِن قِبَل العديد من الجماعات المسلحة، وعن توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف لهذا العام الجديد لجمهورية العراق هي أنّ الحلول في العراق تبدأ مِن المُوصِل وصولََا إلى الأمان والسلام وستشهد العراق خضة سياسة كبيرة والولايات المتحدة ستساعد الجيش العراقي.

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توقعات ليلى عبد اللطيف للسعودية

سردت ليلي عبد اللطيف المشهود لها بالتوقعات الفلكية والابراج، اهم مجريات الاحداث المتوقة للمملكة العربة السعودية، ومن ابرز توقعات العلامة الفلكيّة ليلى عبد اللطيف عَن المملكة العربية السعودية أنّ ولي العهد سيُحقّق إنجازََا أمنيََا غير مسبوق، وولي ولي العهد سيحقق المزيد من الاجراءات الداخلية التي ستنقِل السّعودية إلى قمة التغيير.

توقعات ليلى عبد اللطيف للبنان

ذكرت الفلكية ليلي عبد اللطيف مع بداية العام الجديد الخاصة بلدول لبنان ومن اهم توقعاتها ، ان جمهورية لبنان تنعم بهدوء وهي تَحظي بِمُستقبل اقتصادي وسياسي تُحسد عليه عن بقية الدّول العربية التي يسودها الخراب والدمار، ومن أهمّ تَوقّعات العالمة الفلكية ليلى عبد اللطيف لدولة لبنان لهذا العام هي:

قبل نهاية 2020 حوادث متسارعة سيشهدها لبنان ستساهم في نشر اجواء توتر في الشارع.

الاقتصاد في لبنان سيتخطى الظروق الصعبة وسيبقى قويا.

الاستقرار أمام الدولار الاميركي سيؤدي الى جلب استثمارات.

3 مشاريع اقتصادية ضخمة ومفاجاة مع ارتفاع اسهم سوليدير وحركة فاعلة في وسط بيروت ستؤدي الى تحريك السوق.

العقاري في كل المناطق اللبنانية وسترتفع حركة البيع والشراء للاراضي والشقق السكنية.

لبنان سيكون من اهم مراكز السياحة وسيكون مثل دبي من حيث الاسعار والاعمار.

حدث مفاجئ يتعلق بشخصية مرموقة وقطع طريق المطار من بعض الحشود الغاضبة والجيش.

منطقة الشمال قادمة على مزيد من الاستقرار والاعمار والانماء من طرابلس الى عكار الى جبل محسن.

منطقة طرابلس ستشهد حالة حزن بسبب خبر حزين حيث تفقد منطقة الشمال شخصية كبيرة وقديرة على الساحة.

البقاع ستعود الى قلب الحديث من خلال حدث امني حيث يتدخل الجيش بقوة ويلاحق المسلحين.

خلال حدث سياسي يتمثل بحضور شخصيات وقيادات اسلامية ومسيحية وزحمة اعلام بسبب غياب شخصية بقاعية فاعلة.

تطور في ملف الاسلاميين بسبب قضية حساسة تضع المشنوق وريفي في المواجهة الامنية والمفاجاة على ابواب سجن رومية.

اكثرية الاسلاميين خارج القضبان.

لبنان على موعد مع انتفاضة وطنة وكاملة من خلال تعديل الطائف أو البحث عن اتفاق جديد.

اتفاق الطائف لن يبقى كما هو خصوصا في ما يتعلق ببنود الرئاسة والشراكة.

حوادث مهمة خلال فصل الصيف: مفاجاة في الملف الرئاسي- الاجهزة الامنية تحبط مخططا لاحداث فتنة في الشارع.

كشف المزيد من ملفات الفساد والحراك الشعب يعود الى الشارع.

القوات اللبنانية امام خيارات صعبة وهي قد تخرج من 14 آذار والحريري سيعيد حساباته ويحاول توحيد الصفوف انطلاقا من معراب التي سيزورها.

قضية تلوث المياه تعود الى الواجهة وتدخل ابو فاعور سيحمي مياه الشاطئ والابار من كارثة بيئة وحملة للشباب ترعاها البلديات.

الموسم السياحي سيكون مميزا وستشهد الفنادق نسبة حجوزات عالية وزحمة وافدين الى مطار رفيق الحريري ووجود

الانظار تتجه الى بعلبك ومخيم عين الحلوة وبرج البراجنة في قلب الحدث من جديد.

رحيل شخصية كوميدة لبنانية.

توقعات ليلى للمغرب والاردن

تعتبر بلاد المغرب العربي والمملكة العربية الهاشمية من خير البلاد العربية التي تحظى بهدوء، وبينما طالت توقاعات الفلكية ليلي عبد اللطيف، وقالت عنها، إنّ المَغرب والأردن مِن الدّول الهادئة نسبيََا عَن غيرها من الدول العربية، والتي تحظى بهدوء شعبي وتنعم بالرّكود ومن توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف لبلاد المغرب والاردن .