تراند اليوم : موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2020

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2020 ،حيث بامكان جميع طلاب الصف التاسع الاساسي في جمهورية السورية الاطلاع عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2020 على نتائج امتحاناتهم في الصف التاسع الاساسي في سوريا مباشرة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ، برقم الاكتتاب او باسم الطالب ثلاثي، او بادخال اسم المدرسة والحصول على النتيجة فورا.

فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين نتائج امتحانات الصف التاسع الاساسي في سوريا لجميع الطلاب والطالبات في كافة المحافظات السورية، وذلك اليوم الاثنين بعد أن أنهت كافة عمليات الرصد والتدقيق النهائي لدرجات الطلاب والطالبات في سوريا للصف التاسع الاساسي، على أن تعلن رسميا عبر موقع وزارة التعليم .

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2020 برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy.

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/site/

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2) موقع علوم للجميع:

https://www.3lom4all.com/syria-results/

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3) موقع سورية الآن:

http://syriannow963.com

4) موقع طلابنا التعليمي:

http://tollabna.com