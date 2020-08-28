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تراند اليوم : تنسيق كلية حقوق 2019 / 2020 .. نتيجة تنسيق كلية الحقوق 2020

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تنسيق كلية الحقوق 2019 / 2020 ، نتيجة تنسيق كلية الحقوق ، الآن ظهرت نتيجة تنسيق كلية الحقوق لعام 2020 ضمن المرحلة الثالثة ، يكون الحد الأدنى للقبول بكليات الحقوق 69%، الآداب 68%، وللخدمة الاجتماعية 66%، والتربية النوعية شعبة موسيقية 67.5%، وآداب انتساب 78%، تربية رياضية 67%، والزراعة 65%.

 

وحسب ما أعلنه وزير التعليم العالي، فإن الكليات المتاحة للشعبة العلمية، هي: "التعليم الصناعي، بعض كليات التربية وشعبها، التجارة -انتساب موجه، الزراعة، السياحة والفنادق، الآداب -انتساب وانتظام، الحقوق-انتساب وانتظام، الخدمة الاجتماعية، دار العلوم -انتساب وانتظام، والاقتصاد المنزلي، والتربية النوعية، وبعض المعاهد العليا الهندسية، وبعض المعاهد الفنية للتمريض، والمعاهد الفنية الصحية للشعبة العلمية، بـ"المعاهد الفنية الحكومية التابعة للكليات التكنولوجية والمعاهد العليا الخاصة، وكليات التربية ، والتربية النوعية، التربية الموسيقية والفنية، لمن اجتازوا امتحانات القدرات".

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