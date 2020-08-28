تراند اليوم : تنسيق المعهد الفنى الصحى 2020

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تنسيق المعاهد الفنية الصحية 2020,لو انت مجموعك من 92 فيما أقل وكان نفسك تخش كلية علمية وحاسس بقا ان طموحك وحلمك ضاع من هنا معهد فنى صحى (علوم او رياضة ), وخالى بالك المعهد داا توزيع اقليمى ,الحد الادني لمعهد فني صحي 2020 ,تنسيق المعهد الفنى الصحى 2020 بقنا ,تنسيق معهد صحى اسيوط 2020.

الاقسام المتاحة لشعبة علمى علوم فى معهد فنى صحى ,الاقسام المتاحة لشعبة علمى رياضه فى معهد فنى صحى

هناك اقسام في تنسيق المعاهد الفنية الصحية لا تقبل غير طلبة الثانوية العامة علمي علوم فقط وهي : فني اشعة ، فني صناعة اسنان ، فني معمل ، فنيات التمريض (بنات فقط) ،، فني الخدمات الطبية العاجلة (بنين فقط) ، المراقبون الصحيون (بنين فقط) .

اقسام طلبة علمي رياضة التي يمكنهم التقديم ليها فى تنسيق الثانوية العامة 2020 المعاهد الفنية والصحية هي : شعبة فني تسجيل طبي وإحصاء. ،، شعبة فني صيانة أجهزه طبية.

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نظام الدراسة فى معهد الفنى الصحى ,المعهد عبارة عن اربع سنين منفصلين

اول سنتين وبعدين بتاخد 6 شهور تدريب وفى ناس بتكتفي باول سنتين وبعدين تستلم التكليف بتاعهم ويعيشوا حياتهم بقاااا لان فرص العمل ليناا متوفره جداا … ولو انت عايز تاخد بقا درجه البكالوريوس وتبقى مؤهل عالي قدامك طريقين .. بعد ما بتاخد اول سنتين لازم تاخد 3 سنين شغل (تكليفك او برايفت ) وبعدين تاخد سنتين التخصص ويبقى معاك بكالوريوس تقني فى العلوم الصحية .. ى تاخد اول سنتين وبعدين تدخل كليه علوم طبيه من سنه تانيه (اللى بتاخد من 97) بشرط تجيب تقدير جيد جداا ع الاقل وحاليا تكمله السنتين التخصص بتوع المعهد اتساوت بتكمله فى العلوم الطبيه (الاتنين بيخرجوا تقنى ) وبسبب المشاكل عشان الموضوع دا الكليه منزلتش فى التنسيق السنادى .. طيب ايه هى بقا أقسام المعهد العلمى علوم ( اشعه .. معامل .. تخدير .. اسنان.. عظام .. تغذيه علاجيه .. صناعات دوائيه .. تسجيل طبى .. تمريض .. بصريات )

أقسام رياضه (شعبه صيانه اجهزه طبيه واللى ممكن بعد اول سنتين تكمل كليه هندسه بشرط تقدير الامتياز ) وصناعات دوائيه وبصريات وتسجيل مشتركين رياضة وعلوم

التنسيق ده تنسيق السنه اللى فاتت

هو اقليمى يعنى لو انت مش من القاهرة ومش جايب مجموعه مش هتدخل خالص ولا ف اى محافظة تانية لازم محافظتك بس

من الاخر لو انت زعلان ع حلمك في المعهد يعتبر من احسن الاختيارات ليك دلوقت ومستقبله حلو جدااا والشغل البرايفت متوفر لينا … وناس كتير جداا دخلته ونجحت فيه فى مصر وبراا مصر وبتقدر انك توصل لمكانه اجتماعية عالية فى سن صغير …. ربنااا يوفقكوا جميعا يارب

تنسيق معهد فنى صحى 2020

معهد فنى صحى طنطا:379.5

معهد فنى صحى المنصورة:378.0

معهد فنى صحى اسكندرية:372.5

معهد فنى صحى بنها :370.0

معهد فنى صحى الزقازيق :370.0

معهد فنى صحى بنى سويف:363.5

معهد فنى صحى سوهاج:356:0

معهد فنى صحى اسيوط:352.0

معهد فنى صحى بورسعيد:352.0

معهد فنى صحى اسوان:349.0

معهد فنى صحى امبابة:306.5

شروط الالتحاق بالمعهد الفني الصحي 2020 ,شروط للقبول تنسيق المعاهد الفنية الصحية:

أن تكون اللغة الأجنبية الأولى للطلاب هي اللغة الإنجليزية. يختص المعهد بتوزيع الطلاب (الطالبات) المرشحون الى المعهد على الشعب الداخلية المختلفة. أن يكون الطلبة المتقدمين متفرغين للدراسة. ألا يقل سن الطالب (الطالبة) عند الدراسة (أول أكتوبر)عن 16 سنة ولا يزيد عن 22 سنة. نجاح الطالب في الكشف الطبي واختبار القدرات الذي يعقده المعهد و يثبت استعداده للدراسة.