تراند اليوم : فضيحة مريم سعيد .. فيديو فضيحة مريم سعيد مع الامير السعودي

فضيحة مريم سعيد ، فضيحة مريم سعيد مريم سعيد الإعلامية المغربية التي تعمل كمقدّمة برامج في قناة الإم بي سي، وهي في الآونة الأيرة تُقدم برنامج إي تي بالعربي الخاص بأخبار الفن والمشاهير حول العالم، هذا وبدأت مريم مسيرتها في سنة 2003 وهي بعمر السابعة عشر وذلك عند مشاركتها في تقديم برنامج صحتي كل يوم في القناة المغربية.

بالرّغم من صغر سنّها إلّا أنّها استطاعت أن تحظى بشهرةٍ كبيرة في المجال الإعلامي التلفزيوني في الوطن العربي، فقد أصبحت من أهمّ المذيعات في قناة الام بي سي، لذا اخترنا لكُم في هذا فهرس صور مريم سعيد الإعلامية المتميّزة صاحبة الإطلالة الخاصّة في عالم البرامج التلفزيونية.

ويروج نشطاء أنهم كشفوا حقائق جديدة تخص مقدمة برنامج '' أيت العربي''، وكتبوا على بطاقة إقامتها ''مرافقة أمير'' في الإمارات العربية المتحدة.

Advertisements

من جهة أخرى، تم نشر مقتطفات من تدوينة لخطيبها السابق كريم ظريف، حيث قال، ''إن لا قيمة للنجاح إذا تم بأساليب ملتوية''، مضيفاً: ''حتى بينك وبين نفسك، لن يكون لنجاحك قيمة''.

وأضاف: ''ما أود التأكيد عليه هو ضرورة الاجتهاد مع الإصرار على النجاح، دون إغفال احترام النفس والذات''.

اقرأ أيضاً