تراند اليوم : فيديو التحرش بالمنصورة ..+18 فيديو التحرش بالمنصورة كامل بجودة عالية

مشاهدة فيديو التحرش بالمنصورة FULL HD 720p فيديو التحرش بالمنصورة جودة عالية يوتيوب حلقات اون لاين ديلي موشن فيديو التحرش بالمنصورة تحميل مجاني مباشر على فيديو التحرش بالمنصورة ،و تداو الفيديو الذي يظهر قيام عدد من الشباب التحرش، بالفتاة التي لجأت إلى أحد محال بيع الهواتف للاحتماء، ووقال متداولو الفيديو إن الواقعة «جرت في منطقة المشاية بالقرب من جامعة المنصورة، وإن الفتاة تعرضت للتحرش وسط الشارع على يد عدد كبير من الشباب، وإنها كانت تسير في الشارع مع شاب وفتاة أخرى، وكانت ترتدى فستانًا مفتوحًا وقصيرًا، وفوجئت بشباب يلمسون مناطق حساسة بجسدها».

على الفور، نفت مصادر أمنية بمديرية أمن الدقهلية وجود أي بلاغات بحدوث تحرش في المنصورة ليلة رأس السنة، وأنها تتحقق من الفيديو لمعرفة فيما إذا جرت الواقعة في منطقة المشاية بالمنصورة من عدمه، عبر تفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة المشاية، وحال تبينت صحتها سيتم تحديد الجناة والقبض عليهم.

صباح اليوم، واصلت مباحث الدقهلية تكثيف جهودها لضبط مرتكبي واقعة التحرش وألقت الشرطة القبض على 17 شابا من المشتبه في تواجدهم بالمكان وقت الواقعة، كما استجوبت مايزيد عن 20 شخصا من العاملين بالمحال التجارية بالمكان وعمال الجراجات والبوابين بالمنطقة.

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وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، يفيد بانتشار الفيديو وعلى الفور شكل مدير المباحث، فريق بحث برئاسته، ويضم ضباط مباحث قسم أول المنصورة وضباط مباحث الآداب والبحث الجنائى، وتحفظ الضباط على كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة لتحديد الجناة في واقعة التحرش.

وقال شهود عيان إن «الفتاة ضحية الواقعة كانت تسير بصحبة فتاة أخرى بشارع الجمهورية بمفردهما، وقام الجناة بمعاكستهما وترديد ألفاظ جنسية ضدها فقامت الضحية بالدخول لأحد محلات الموبايلات للاحتماء به، ولكن الشباب تجمعوا أمام المحل وكادت تنشب مشاجرة بين العاملين بالمحل والجناة حتى اضطر صاحب المحل لإخراج الفتاة من المحل منعا لاقتحام المكان».

وأضاف شهود العيان أنه «عندما خرجت الفتاة من المحل حاولت إيقاف تاكسي والخروج من المنطقة، لكن الجناة منعوها، وبدأت واقعة التحرش، حيث تدافع المعتدون حولها، بينما اختفت زميلتها من المكان بعدما احتمت بإحدى العمارات، وحاول بعض الشباب حمايتها، لكن التدافع حال دون حدوث ذلك، ونشبت مشادات بين المتحرشين والمدافعين حتى تمكن بعض الشباب من إدخال الفتاة سيارة 128 حمراء وإخراجها من المكان بسرعة».

وذكرت مصادر أنه حتى الآن لم يتم التعرف على الفتاة ضحية الواقعة، وجارى تتبع خط سير السيارة من خلال كاميرات المراقبة.

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فيما سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى من أبناء المحافظة بسبب الصدمة من الواقعة، وعلق أحد المتابعين: «صدمني فيديو التحرش الجماعي بفتاة في المنصورة، وكنت أحد سكانها فالمدينة تتميز بهدؤها وتاريخها كموطن للثقافة والفن والجمال، وكانت شوارعها تتسع لجنسيات وثقافات مختلفة تعيش وتبدع في سلام، فكيف استولى عليها قطعان الإجرام والمطاردة والتحرش الجماعي؟».

و في سياق متصل، أدان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بالدقهلية واقعة التحرش مؤكدا في بيان رسمى «أن التحرش الجنسي آفه تهدد سلامة وأمن المجتمع»، وعرف التحرش الجنسي بأنه التعرض للغير في مكان عام أو خاص أو إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة أخرى.

وطالب رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز، في البيان «المحامي العام بفتح تحقيق قضائي في تلك الواقعة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام وصولا لردع المتهمين وعدم تكرار تلك الوقائع المشينة وحفاظا على سمعة ومكانة مصر، فحسب آخر إحصاء لمكتب الأمم المتحدة بمصر أن ٩٩٪ من النساء المصريات تعرضن ولو لمرة واحده لواقعة تحرش جنسي وعلى ذلك يجب تكثيف الجهود للحد من تلك الظاهرة السيئة».

وأوضح أن «العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه».

وعلى إثر ذلك ناشد مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية الجهات المعنية بمحافظة الدقهلية بسرعة ضبط وإحضار الجناة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة لتطبيق القانون وتحقيق الردع العام والخاص.



أثار الفيديو استياء المتابعين، فيما توالت التعليقات السلبية حيث يظهر محاصرة مجموعة كبيرة من الشباب لفتاة تتعرض لواقعة تحرش جماعي، فيما تتعالى صرخاتها.

وعقب انتشار الفيديو الذي وقع قبل منتصف ليل أمس مع بدء العام الميلادي الجديد، قامت الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو للوصول لحقيقته وتحديد المتهمين وكشف ملابسات الواقعة.