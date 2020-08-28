تراند اليوم : توقعات جوي عياد 2020 للعراق

توقعات جوي عياد 2020 للعراق يكتب الكثيرون عن الحياة وما يمكن أن يستشرفوه من المستقبل، لكن جعل ذلك علما وكأنه اليقينية أو الإعتماد على تخرصات الغيب والأبراج، فذلك من التخرصات التي حرمها الإسلام، وقطعت بإثم فاعلها نصوص الشرع الحنيف حيث الكَثِيرون يَبحثُون عَن أهم توقعات العراق 2020 فِي العَام الجَدِيد لِمَعرفة إلى أين سَيصِل الصّراع بعد مظاهرات العراق الأخيرة وقتل المدنيين، وهَل سينتهِي، لِذلك اليَوم نَطرح توقعات 2020 للعراق لأهمّ الفلكيين العرب المشهورين حول تنبؤاتِهم للعراق، وهل ستنتهي الحرب العراقية ويتم القضاء على داعش أم يحدُث العَكس، وسوف نَنشر التوقعات الكاملة لأغلب الفلكيين المشهورين لمعرفة تنبؤاتهم المُستقبلية في العام الجديد 2020، فَقبل نهاية كُل عام يبدأ الفلكيين بوضع توقعاتهم وتكهناتهم حَول العَام الجديد ونَشرها، ونَحنُ نطرح لكُم الآن توقعات 2020 للعراق التي تهُمّ المتابعين والمهتمين بأخبار العراق المستقبلية وآخر التوقعات الفلكية الجديدة 2020.

توقعات 2020 للعراق

مَع استمرار الصّراعات العِراقيّة بَين تَنظِيم داعِش والجَيش العِراقي وقُوات التّحالف، يَنتظِر العديد مِن المُهتمّين بأخبار الفَلكيين وأهمّ التّوقعات للعام الجديد 2020 من أجل الإطمئنان على مُستقبل العراق، وهَل ستنتهي هذه الحرب وتُعمّر العراق أم سَتبقَى، رُغم أن هذه التوقعات تُعتبر غير صحيحة، ومَا نراه على الشاشات يُفسّر أن الحرب مستمرة وهناك صعوبة كَبِيرة في إنهائها.

توقعات سمير طنب للعراق 2020

حَول توقعات سمير طنب للعراق 2020، حيثُ سيتم تَحرِير العراق في منتصف السنة ويهرب عناصر “داعش” إلى الحُدود العراقية والسورية، ويتمّ اكتشاف مقابر جماعية مخيفة داخل الأراضي المحرّرة، تُعيد الحكومة العراقية بناء المدن والأماكن المهدّمة وبناء الجيش الحديث بالعدّة والعديد، ويدخل الجيش العراقي الى سوريا للمساعدة في تحريرها من “داعش” و”النصرة”.

توقعات جوي عياد للعراق 2020

وكانَت الفلكية المِصرية، جوي عياد، أعربت عن خشيتها مِن أن كَون العام 2020 عام تدخّل كَبِير لتُركيا في العراق، فضلًا عن خشيتها من ان يكون هذا العام عام تقسيم العراق لثلاث دول.

وطالبت جوي الشعب العراقي بـ”الوحدة والتماسك للدفاع عن بلدهم من التقسيم”، منوهة بأن “جميع دول العالم عيناها على هذا البلد المبتلى”، وتوقعت جوي أن “رئيس الحكومة العراقية لن يستمر في منصبه خلال العام 2020″، عازية السبب الى “انتهاء دوره، لان له دور معين وسينتهي في الفترات المقبلة من العام 2020”.

وكانت جوي توقعت مع حلول العام 2020 عدم استمرار رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في السلطة، حتى مع حصوله على أرقام كبيرة في الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية العام 2020.

وتوقعت الفلكية المصرية، أن “يشهد العراق تفاقما في حدة التظاهرات الشعبية التي عمت البلاد عام 2020 “، مبينة أن “هذه التظاهرات ستزداد بشكل كبير للمطالبة بالإصلاحات الحكومية التي لم تعر الدولة لها اهتمام”.

وتوقعت أن “العراق سيواجه متاعب ومشاكل كثيرة العام الجاري”.

وتوقع فلكيون آخرون أن العراق سيشهد نزول قوات أميركية في بغداد بحجة حماية السفارة الأميركية نظرا للمشاكل الكبيرة التي ستصيب البلاد. وبينوا في توقعاتهم أن “ظهورا لجماعات مسلحة سيكون لديها نفوذ على الاراضي العراقية مدعومة من احدى دول الجوار، وأن شخصية سياسية كبيرة في العراق ستهرب خارج البلاد بعد اتهامها بفساد مالي وإداري، فضلا عن اتهامات بالارهاب، وتوقعوا ايضا “اطلاق نار سيكون داخل البرلمان العراقي في عام 2020.

توقعات جاكلين عقيقي للعراق 2020

جاكلين عقيقي وضَعت العَدِيد مِنَ التّوقعات حَول الحرب العراقية الحالية فِي جَمِيع المجالات الحياتيّة، وقَالت جاكلين: أنه وبِرَغم المَصاعب العديدة التي يحملها هذا العام، إلا انه يخلق فسحات من الامل لأنه يوقظ الضمائر، ويدعو الى الانتفاض ونزع الافكار المتحجرة السوداء عنها للبحث عن مستقبل أفضل على الرغم من استمرار التنافر بين الكواكب، لا شك في أن سنة 2019 صعبة جداً، لا بل أصعب من العام الماضي 2020. ويضيف الفلكيون “إذ أننا نعبر نحو عصر جديد هو عصر يبشر بالتغيرات المهمة سياسياً واجتماعياً وقضائياً، بحيثُ يَبلُغ التنافر الفلكي أشدّه، مَا يُشير إلى وضع اجتماعي وسياسي شائك وانقلابات، وثمة ارتدادات سلبية على صعيد التداول المصرفي من ارتفاع الفوائد وصعوبات في عمليات التمويل والقروض، وفي سوق العقارات واسعار السلع والعمليات التجارية”.

ويشيرون الى أن هُناك تأثيرََا سلبيََا على الصعيد الدبلوماسي والدولي والقانوني او القضائي، وعلى صعيد العلاقات الدولية والشخصية، إذ تسود البلبلة والتنافر والتخاصم المشاكل الأساسية التي قد تهز هذا العام.

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توقعات ياسر الداغستاني للعراق 2019

ياسر الداغستاني هُو عالم فلكي مَشهُور، ولَهُ العَدِيد مِن التخيّلات التي حدثت واكتسب بها شُهرة كَبِيرة، ولا يختلف تَصوُّر الدكتور الفلكي ياسر الداغستاني، عما يراه خلاطي، في ما سيجري العام الحالي، فهو يرى ان هناك “فوضى عارمة تجتاح لبلاد”. وتحتمل توقعاته “حدوث انقلاب عسكري، يطيح بالحكم القائم في بغداد”. ولم تكن كردستان ببعيدة عن الاضطرابات التي يتوقع حصولها الداغستاني، خلال حديثه لـ”العالم”، متنبئا بـ”هجمات مسلحة تحصل ضد مقرات حكومية في الإقليم”، ولم يحدد فيما اذا كانت هذه الهجمات من مجموعات متطرفة أو من داخل الاقليم.

توقعات اسماعيل عبد الله خلاطي للعراق 2020

اسماعيل عبد الله خلاطي، متخصص في علم فلك ـ الجامعة المستنصرية، يرى أن العام 2020 سيكون “صعبا في بدايته”، مشيرا الى ان الحلول تبدأ بعد منتصف أيلول. ويلفت خلاطي الى ان “الفترة الأسوأ ستكون بين شهري آذار وحزيران”، متوقعا بأن هناك “أزمات اقتصادية، وعمليات إرهابية وتطرفا ودمارا”، ومن ثم تنتهي “الفترة المربكة بانتهاء أيلول المقبل”.

كما يتنبأ خلاطي خلال حديثه لمراسل “العالم”، بأن العام الجديد سيشهد انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة التي تسبب ذعرا بين المواطنين، لكن ذلك سيكون على صعيد العالم بأجمعه. كما يتوقع “حصول الكثير من الكوارث الطبيعية وانهيارات لبعض التحالفات بشكل دراماتيكي”. وأبدى خلاطي تفاؤله بأن العام 2020 سيشهد “اندحار داعش”، في الموصل، ويصاحب ذلك “خلافات بين الحكومة المركزية واجندات خارجية، اضافة الى ارتباك الحكم في العراق، الذي سيشهد نزاعات بين الكتل”.

توقعات احمد شاهين للعراق 2020

من أهمّ التّوقعات التِي تَوقعها وتَنبأ بِهَا العالم الفلكي المصري أحمد شاهين، حيث يُعرف بنوستراداموس العرب ( عضو الاتحاد الامريكي العالمي للفلكيين المحترفين والجمعية الكونية للمنجمين)، حصول نوري المالكي على ولاية ثالثة رغم المعارضة القوية من بعض الكتل على ذلك، وفيما رجح ان يكون للكورد دولتهم المستقلة، توقع نهاية الارهاب في العراق مع تقسيم البلاد الى دويلات ثلاث (كوردية، سنية وشيعية).

من المُهم الانتباه إلى أنّ هذه التوقعات هي مجرد تكهنات يَجبُ عَدم الاعتماد عليها، أو الأخذ بِها، فلا أحد يَعلم الغَيب إلا الله، وهي تخيلات مستقبلية للعام 2020 لا تحتمل الصحة .