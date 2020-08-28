تراند اليوم : توقعات برج الدلو 2020 ماغي فرح

برج الدلو هُو من الأبراج التي تحمل الكثير من التجارب التي لها تأثير سلبي أو إيجابي على الحياة الخاصة بمواليد برج الدلو حسب ماغي فرح في عام 2019، تتابع مسِيرة السنة الماضية نحو تجارب مهمّة ومُتناقضة بين الإيجابية والسلبية، فتخُوض تجارب غير اعتيادية، وتنهي السّنة مع تغييرات كبيرة تطرأ على حياتك ووجودك، يأخذك القدر إلى مسالك جديدة وغريبة فُتحقّق قفزات جبارة، في حِين يُفرمل «ساتورن» سرعتك.

تشعر بالقوة بين كانون الثاني (يناير) وأواخر شهر تموز (يوليو) بدعم كوكب «مارس» الذي يُنمّي مقاومتك، خاصة إذا كُنت تعمل في مجالات العدالة والسياسة والشأن العام. كذلك تبرع في مجال الفنون والخلق والإبداع كما في المجال الإعلامي وقد تتوصل إلى الشهرة.

تجد نفسك ابتداءً من آب (أغسطس) وسط ظرف لم تتوقعه وتواجه تحديات جديدة ومسؤوليات مباغتة. أنصحك بعدم مبارزة بعض السلطات والحكومات كما بعدم التحايل على القانون أو تحدّيه.

عاطفياً، قد يعود الماضي للظهور في حياتك عبر بعض الصدف أو الظروف القاهرة، وربما يحاول أحدهم جعلك تدفع فواتير قديمة، يجذبك هذه السنة عالم جديد وأوساط غريبة. قد تنتهي من بعض التسويات في فصل الصيف الذي يكون واعداً جداً لجهة عقد صداقة مهمة أو خوض قصة عاطفية صاخبة، من غير المستبعد أن تُقدم على زواج سريع يدهش المحيط. أطمئن مواليد الدائرتين الأولى والثانية إلى أن كوكب «ساتورن» كفّ عن معاكستهم، في حين يتوجه إلى مواليد الدائرة الثالثة ويُترجم بنزاع على سلطة معيّنة أو على منصب.