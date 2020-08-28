تراند اليوم : توقعات برج القوس 2020 ماغي فرح

توقعات برج القوس 2020 ماغي فرح تُعتبر سنة 2019 من أكثر السنوات الغير مُناسبة لمولود برج القوس، لهذا يتأمّل مواليد برج القوس (22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول) في هذا العام الجديد أن تخرج هذه السنة من سبات أو من تجارب قاسية، فتسترجع فرح الحياة رويداً رويداً، حتى ولو سارت أمورك على نمط بطيء في الأشهر الستة الأولى، ما يتطلب منك الصبر والرويّة.

إلاّ أنّ هذه الفترة تحمل إليك عروضاً واقتراحات وخيارات تُبقيك حائراً ربما، ثُمّ تجعلك تتمتّع بدعم قوي ابتداءً من شهر تموز (يوليو) فتصادف موجة من الحظ لا يقاومها شيء. قد تأتي الحظوظ عن طريق بعض الأحداث الخارجية والخارجة عن إرادتك، يجذبك عالم المجهول والسياسة والإعلام والطب والاتصالات والتربية والإلكترونيات ووسائل النقل والعلوم.

كذلك يكون الميدان التجاري مناسباً لك كما الترويج والإعلان، تبدو النجم في تعاطيك مع الآخرين، تستقبل التغييرات الآتية كما الأسفار بفرح شديد وقد تؤسّس عملاً لك شخصياً أو تُستدعى لخوض تجربة غنية جداً خارج بلادك.

أما الفترة العاطفية الأكثر وهجاً فتقع في النصف الثاني من السنة أيضاً، حيث تعقد صداقات كثيرة وتنسى الجروح القديمة ويكون النجاح والمجد على موعد معك، قد تقع في غرام أحد الذين تتعرف إليهم فجأة ربما، وذلك منذ شهر أيار (مايو)، أو تتحوّل صداقة إلى حب متين.