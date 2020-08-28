تراند اليوم : امرأة تعود للحياة بعد أن ماتت بكورونا وأحرقوا الجثة " تفاصيل مثيرة"

غواياكيل ( الأكوادور) - وكالات - الخليج 365

استيقظت امرأة من غيبوبتها لتجد أن عائلتها قامت بإقامة عزاء واحراق جثتها بعد أن كانت دخلت المستشفى في مدينة غواياكيل بالأكوادور وهي فاقدة الوعي قبل ثلاثة أسابيع في خضم انتشار وباء كوفيد-19.

وبحسب وسائل اعلام محلية، فقد أعلنت وزارة الصحة عن وفاة ألبا ماروري (74 عاما) في 27 آذار/ مارس بعدما أدخلت المستشفى لإصابتها بحمى ومشكلات في التنفس. وتسلمت عائلتها بعد أسبوع على ذلك جثمانا تم حرقه من دون أن يتعرف عليه أحد من الأقارب.

وقال ابن شقيقتها خوان كارلوس راميريس عبر شبكات التواصل الاجتماعي إن ماروري "كانت في غيبوبة مدة ثلاثة أسابيع ومع جنون كوفيد (في المستشفى) حدث خلط في الأسماء وأعلنت وفاتها".

وقد أعطت المرأة السبعينية التي استفاقت الخميس اسمها ورقم هاتف شقيقتها آورا للاتصال بها.

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أوضح راميريس: "توجه الأطباء إلى منزل خالتي (آورا) للتحقق من الخطأ". وأضاف: "لا نزال نجهل هوية من وضعنا رماده في المنزل". وأكد أن خالته "في وضع جيد" مضيفا أن العائلة طلبت من المستشفى تعويضات على كلفة حرق الجثة "والألم والحزن الناجمين عن الوفاة" المفترضة.

وقالت آورا للصحافة "شقيقتي في غرفة في المستشفى بانتظار أن تخرج. لقد مضى شهر تقريبا على إعلان وفاتها وكنت أحتفظ طوال هذه المدة برماد شخص آخر...".

وسجلت غواياكيل عاصمة الأكوادور أكثر من 22 ألف إصابة بجائحة كورونا ووفاة 576 حالة.