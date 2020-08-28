تراند اليوم : شاهد بالفيديو/ مواجهة عنيفة بين غواص وسمكة قرش

لندن/ الخليج 365

نشرت صحيفة بريطانية، مقطع فيديو رصدت فيه مواجهة عنيفة بين أحد الغواصين وقرش هائج، حيث كان على وشك إلتهامه.

ووفقاً للصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن الغواص المحترف خاض مغامرة للحصول على صور متميزة للطبيعة تحت الماء في مناطق انتشار القرش.

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وأشارت الصحيفة، إلى أنه التقط صور مذهلة من أمام أسنان القرش، الذي أوشك على الفتك به.

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وأضافت أن تلك المغامرة جرت على إحدى شواطئ ولاية فلوريدا الأمريكية، لرصد حياة القروش تحت الماء"، مشيرة إلى أن المصور وضع مقدمة رأسه على رأس القرش خلال التقاط بعض الصور.