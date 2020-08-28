تراند اليوم : ذهبت لزيارة بيت أهلها تاركة طفليها فحدثت المأساة

وكالات/ الخليج 365

أقدم طفل روسي، على قتل شقيقه الأصغر بطريقة مروعة، خوفاً من أن يفتضح أمره بعد خسارته خلال لعبة فيديو.

وفي تفاصيل القصة، حيث بدأت عندما ذهبت الأم برفقة طفلتها البالغ من العمر 6 أشهر في زيارة لبيت أهلها في منطقة كراسنويارسك كراي وسط روسيا، تاركة في المنزل طفليها البالغين من العمر 13 عاما و7 أعوام.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن الطفل ألأكبر استيقظ ليلا ليمارس هوايته في باللعب على هاتفه الذكي مع آخرين يشاركونه نفس اللعبة.

ووفقاً لصحيفة " ذا صن، فإن الطفل المراهق استشاط غضبا بعد أن خسر إحدى الجولات "السهلة"، وحطم هاتفه قبل أن يشرع بتحطيم أثاث المنزل بشكل هيستيري، مما جعل شقيقه الصغير يستيقظ هلعا، ويهرع إلى المطبخ ليختبئ في إحدى زواياه وفرائصه ترتعد خوفا.

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ولكن ذلك الطفل المراهق لم يكتف بما فعله من تخريب وتكسير، بل حمل سكينا وبدأ يبحث عن أخيه وعندما وجده وجه له خمسة عشرة طعنة قاتلة.

وعندما عادت الأم إلى المنزل أخبر الولد والدته أن أحدهم اقتحم المنزل وقتل أخيه وحطم الأثاث بغرض السرقة، غير أن تلك السيدة لم تصدق رواية ابنها، وطلبت الشرطة على الفور.

وخلال الفحص الجنائي، تبين أن الطفل القتيل كان قد لقي مصرعه على الفور من جراء الطعنات العديدة التي تلاقاها.

وفي التحقيقات اعترف الطفل المراهق بجريمته، مبررا فعلته بأن كان يخشى أن يخبر أخاه أمه بما فعل بالمنزل، فلم يجد وسيلة من إسكاته سوى القضاء عليه وجرى إحالة الطفل إلى أحدى المصحات النفسية للتأكد من حالته النفسية والعقلية.