تراند اليوم : مسلسل بابور اللوح الحلقة 2 الثانية كاملة

مسلسل بابور اللوح الحلقة 2 الثانية كاملة ، وتدور الأحداث حول الواقع المرير الذي يعيشه الشباب الجزائري، والذي يلجئ للهرب والسفر بالطرق الغير شرعية بحثًا عن مستقبل أفضل، لتنشأ العديد من القصص المأساوية.

يعالج المسلسل ظاهرة الهجرة غير الشرعية و مافيا الاتجار بالبشر المنتشرة بدول المغرب العربي، و تحديدا في المناطق الساحلية التي تنشط بها مجموعات إجرامية، تستثمر في مشاكل الشباب الراغب في التوجه إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، هربا من شبح البطالة و الفقر، و كان الفنان رضا سيتي 16 الذي اشتهر كمغني في بداياته الفنية ، قد شارك خلال السنوات الأخيرة في عدة أعمال تلفزيونية كوميدية و درامية على شاشة رمضان، أبرزها مسلسل “الخاوة”.

أسماء أبطال مسلسل بابور اللوح الجزائري

المسلسل الجزائري من إخراج نصر الدين السهيلي، من تأليف أيضا نصر الدين السهيلي، أما الإنتاج فهو لأيمن جوادي مع ألمع النجوم الجزائرية المعروفة لدي دولة الجزائر والوطن العربي، طاقم العمل مكون من عبد القادر جريو، يوسف سحايري، مصطفي لعريبي، مليكة بلباي، سهيلة المعلم.

ميعاد عرض المسلسل – القنوات العارضة للعمل

يعرض هذا مسلسل بابور اللوح من ضمن المسلسلات الجزائرية الدرامية التي سيتم عرضها خلال الموسم الرمضاني 2020 ، وذلك عبر عدد من القنوات الفضائية العربية الجزائرية علي نايل سات ، وقد نالت المسلسلات الدرامية خلال الفترة السابقة عدد من إهتمام المشاهدين والمتابعين ، ولم تقتصر المتابعة للمسلسلات الدرامية على الخليجين فقط بل ويتابع تلك المسلسلات عدد كبير من الوطن العربي ، الذي أعجبهم المادة الدرامية التي تدور حولها تلك المسلسلات.