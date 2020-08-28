تراند اليوم : وفاة الممثل الهندي الشهير عرفان خان

نيودلهي - الخليج 365

توفي، اليوم الأربعاء، نجم السينما الهندلية "بوليود"، الممثل عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأكد المتحدث باسم الممثل، أن عرفان خان توفي بعد ادخاله مستشفى كوكيلابين ديروباي امباني في مومباي، بسبب عدوى في القولون.

وجاء في بيان نشره فريق الممثل: "عرفان كان روحًا قوية، شخص قاتل حتى النهاية وألهم دائمًا كل من اقترب منه."

وظهر خان لأول مرة على الشاشة في الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار عام 1988 "سلام بومباي" والذي يدور حول أطفال الشوارع في مدينة مومباي.

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وشارك الممثل المشهور أيضًا في أفلام شهيرة مثل فيلم "المليونير المتشرد"، الذي تم ترشيحه لعشر جوائز أوسكار في عام 2009، وفاز بجائزة أفضل فيلم، وظهر في فيلم " العالم الجوراسي" وفيلم "الرجل العنكبوت المذهل"، وفيلم "حياة باي".

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وعمل مع مخرجين مثل ميرا ناير وويس أندرسون وأنغ لي.

أصيب خان في عام 2018 بسرطان الغدد الصم العصبية النادر، وخضع لأشهر من العلاج في المملكة المتحدة.

فاز خان بعدد من جوائز الأفلام المحلية في الهند، بما في ذلك جائزة الفيلم الوطني الهندي لعام 2012 لأفضل ممثل عن أدائه في "بان سينغ تومار"، وهي قصة بطل رياضي تقاعد من القوات المسلحة الهندية ليحكم وادي شامبال في وسط الهند.

وحصل على جائزة "الروح المستقلة" لدعم الممثل في الدراما الهندية الأميركية "السَّمي" من إنتاج عام 2006 وجائزة اختيار المشاهدين في مهرجان كان 2013 لدوره في الدراما الرومانسية الهندية "صندوق الغداء".

وانهالت عبارات الرثاء من نجوم بوليوود، ومن بينهم أميتاب باتشان، الذي قال إن خان كان "موهبة رائعة" و"مساهم غزير في عالم السينما".

وكتب باتشان على تويتر " تركتنا سريعا جدا".

في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" في عام 2018، قال خان: "لقد رأيت الحياة من زاوية مختلفة تمامًا. تجلس وترى الجانب الآخر وهذا رائع. أنا في رحلة".