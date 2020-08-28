تراند اليوم : (فيديو) برلماني بريطاني يقرر صوم أسبوع من رمضان

لندن/ الخليج 365

قرر نائب بريطاني، صيام أول أسبوع من شهر رمضان المبارك، لفهم ماذا يعني هذا الشهر بالنسبة للمسلمين.

ونشر باول بريستو، عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين في مدينة بيتربورو شرقي إنكلترا، مقطع فيديو عبر حسابه "تويتر" قال فيه أنه اتخذ تلك الخطوة لمشاركة المسلمين تجربة الصيام ولفهم ماذا يعني هذا الشهر بالنسبة لهم.

وقال برستو "قررت أنا أيضاً الصوم خلال الأسبوع الأول من رمضان. رغم أني لست مسلماً لكني أشعر أنه من المهم أن أشارك هذه التجربة مع نحو 20 ألف مسلم يعيشون في مدينتي بيتربورو".

وأضاف "شهر رمضان هو وقت للتأمل الروحي، وتحسين الذات والإكثار من العبادات".

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وأوضح برستو لصحيفة «بيتربورو تلغراف» المحلية أنه يأمل في معرفة المزيد عن العقيدة الإسلامية وعن نفسه أيضا، مشيراً الى أن دروس الانضباط الذاتي والتضحية والتعاطف مع المحتاجين هي متاحة للجميع، وإن الكرم لا يقتصر على عقيدة معينة.

وبدأ شهر رمضان 2020 في ظل إجراءات إغلاق غير مسبوقة لاحتواء فيروس كورونا المستجد الذي قلب الحياة حول العالم رأسا على عقب.

وأودى الفيروس حتى الآن بحياة نحو 190 ألف شخص وأصاب ما يقرب من 2.7 مليون وشكّل ضربة للاقتصاد العالمي.