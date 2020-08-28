تراند اليوم : (صورة) إمرأة تنجب توأم في سن الـ 68

وكالات/ الخليج 365

أنجبت إمرأة نيجرية، تدعى مارغيت أدينوجا تبلغ من العمر68 عاماً، توأماً بعد محاولات كثيرة للإنجاب إستمرت نحو 43 عاماً.

ورزقت أدينوجا بالتوأمين (صبي وفتاة) في عملية قيصرية بمستشفى لاجوس التعليمي، في منتصف هذا الشهر 14 أبريل/نيسان.

وقال نوح زوج مارغيت أن "زوجته حملت العام الماضي عبر التلقيح الصناعي بعد فشل 3 محاولات علاجية سابقة".

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وأشار الزوج الى أن مجموعة من أطباء الخصوبة حذروه من خطورة استمرار حمل زوجته، لكنه قرر هو وزوجته الاستمرار لتحقيق الحلم.

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واستمر الأطباء في مراقبة مارجريت طوال فترة الحمل، حتى اختارت الخضوع لعملية جراحية في الأسبوع السابع والثلاثين. كما يُشيرون الى أن الطفلين في حالة جيدة.



