الاكثر مشاهدة اليوم - هذه فوائد بذور الكزبرة

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول كوب من بذور

١- تحسين كفاءة الجهاز الهضمى من خلال تنشيط عمليات الهضم والامتصاص والإخراج

٢- وقاية البشرة من آثار الشيخوخة، إذ يؤدّي تناولها أو استخدامها لإظهار البشرة شابةً وصحيةً وحيويةً مشرقة. ٣- وقاية جسم الإنسان من نموّ الخلايا السرطانيّة وانتشارها في مختلف أجزاء جسم الإنسان

٤- تحسين وظائف الكبد وزيادة فعاليته

٥- علاج نزلات البرد والإصابة بالإنفلونزا والرشح بسبب غنى الكزبرة بفيتامين سي

٦- علاج مرض السكري حيث تعمل الكزبرة على الحفاظ على مستوى طبيعي من السكر في دم الإنسان

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٧- تعتبر بذور الكزبرة من المواد المضادة للبكتيريا، حيث تعالج الجسم وتقيه من مختلف الأمراض التي تسبّبها كالتسمّم الغذائيّ، والكوليرا وغيرهما

٨- علاج حالات الإصابة بفقر الدم أو ما يعرف بالأنيميا بسبب غنى الكزبرة بعنصر الحديد بشكلٍ كبير

٩- تقوية النظر وعلاج العيون من مختلف الأمراض التي تصيبها مثل الالتهابات المختلفة والحكّة والاحمرار وغيرها

١٠- علاج الأمراض الجلدية مثل: الأكزيما، والالتهابات، والطفح الجلديّ، والحكّة، والتخلّص من البثور وحبوب الشباب وعلاج مشاكل فروة الرأس والقشرة وتساقط الشعر، وتلفه، وتقصّفه، والتمتّع بشعرٍ لامعٍ، وقويّ، وصحيّ، وحيويّ، وكثيف

تنقع بذور الكزبرة لليلةٍ كاملةٍ في الماء، وتصفي من البذور والشوائب وشرب كوب منها على الريق