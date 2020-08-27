تراند اليوم : عودة جورج وسوف مجددا عبر فيديو يثير الجدل

أبوظبي/الخليج 365-غزة

عاد الفنان جورج وسوف مجددا ليثير الجدل في فيديو جديد. فمنذ خروجه من وعكته الصحية الأخيرة، لا ينفكّ "سلطان الطرب" عن إثارة الجدل بشكل مستمر.

أثار مقطع فيديو لجورج وسوف انتشر منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء دخوله إحدى الحفلات الليلية حزن عشاقه، الذين استهجنوا تصويره وهو بحالة مرضية شديدة.

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عرضت صفحة "شرطة المشاهير" فيديو وسوف على "فيسبوك"، وقد حظي بأكثر من 150 ألف مشاهدة وآلاف التعليقات، كما تداولته مواقع إلكترونية كثيرة. إذ ظهر أثناء دخوله إحدى الحفلات وهو يمشي بشكل متعرج ويداه ترتجفان بمساعدة ابنه وديع ومرافقين للوصول الى المقعد كي يجلس.