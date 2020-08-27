تراند اليوم : صور حصرية للثوري الأرجنتيني تشي جيفارا للرة الأولى

بيروت- الخليج 365:

ذكرت قناة "الميادين" مساء الأحد أنها ستنشر ظهر يوم غد الاثنين صورا حصرية للثوري الأرجنتيني تشي جيفارا.

وأوضحت أن ذلك سيكون ضمن تغطية خاصة في الذكرى الـ50 لإعدامه، حيث ستشمل عرضا ميدانيًا تحت عنوان في "بيت غيفارا" وتتضمن الصور حصرية أول مرة تسمح عائلة غيفارا لأحد بالدخول إلى مكتبه الخاص والركوب في سيارته الخاصة.

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وبينت أنه لأول مرة تسمح زوجته اليدا مارش أن يتم تصويرها وتتحدث عنه للإعلام في بيت غيفارا.

وكان تم اعتقال الثوري الأرجنتيني في 9 أكتوبر 1967 من قبل جيش بوليفيا التي قدم إليها قبل 11 شهرا مع خمسين من رفاقه، وأعدم في اليوم التالي بيد جندي بوليفي بأمر من قادته.

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