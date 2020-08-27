تراند اليوم : "جيروسليم روز" منتجات طبيعية من جبال القدس للتجميل والعناية بالجسم

القدس المحتلة / الخليج 365

أطلقت جامعة القدس-قسم الكيمياء- مشروعًا لتصنيع منتجات تتعلق بمستحضرات التجميل والعناية بالجسم، وذلك بالتعاون مع رجل الاعمال المهندس عدنان الديك الذي يمتلك شركة متخصصة في مجال تسويق المستحضرات الطبيعية ومقرها دبي.

وقد أُطلق على مجموعة المنتجات اسم "جيروسليم روز"، وسيتم طرحها في معرض "هوتيل شو" المنعقد في دبي أرض المعارض، الذي عقد ما بين 18 حتى 20 أيلول.

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المنتجات عبارة عن شامبوهات وصابون وبودي لوشن، وهي مصنعة من مواد طبيعية والنباتات التي تنمو في جبال القدس مثل "إكليل الغار" و"الميرمية".

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يهدف المشروع إلى إيجاد فرص عمل للخريجين الجدد، ومساعدة الطلاب وربطهم بسوق العمل.

ويعتبر هو المشروع الأول من نوعه على صعيد الجامعات الفلسطينية.

الجدير بالذكر أن قسم الكيمياء في جامعة القدس، فتح مصنعًا لتصنيع هذه المنتجات الطبيعية.