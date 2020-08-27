تراند اليوم : اعتقادات خاطئة تتعلق بالطبخ والأكل ما زالت ملتصقه في عقول الكثير

لندن/الخليج 365-غزة

افاد الدكتور ستوارت فريموند، صاحب كتاب "علوم الطبخ" إلى عدد من الخرافات المرتبطة في الأذهان بالطهي وينصح بتجاوزها.

وتضمنت تلك الخرافات، إضافة الزيت إلى "الباستا" تمنع التصاقها في الطنجرة أثناء الغلي، لكن ذلك غير صحيح، فالزيت يطفو على الماء ولا يفعل شيئا آخر.

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واشار الخبير بتحضير "الباستا" في كمية كبيرة من الماء حتى لا يحصل الالتصاق، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صان".

وفيما يتعلق بترك اللحم ليلة كاملة في ماء وخل فأمر خاطئ أيضا، وقد يضر به، إذ يفضل تركه لنحو ساعتين فقط.

اما بخصوص الناس الذين يضعون البيض في باب الثلاجة فلا ينتبهون إلى الخطأ، لاسيما أن الباب يتحرك مع كل حركة فتح وإغلاق فيؤثر على لزوجة الزلال ويفضل إبقاؤها في درجة حرارة معتدلة.