تراند اليوم : أنجلينا جولي تعتمد على إثارتها في إسقاط مجرمي حروب

لندن/الخليج 365-غزة

أظهرت معلومات مسربة لصحيفة "التايمز" البريطانية، الأحد، أن نجمة هوليوود أنجلينا جولي اقترحت على المحكمة الجنائية الدولية عام 2012 أن تكون بمثابة "المصيدة" التي سيقع فيها أحد أشهر المتهمين بجرائم الحرب في أفريقيا، والمطلوب إلقاء القبض عليه.

وأفادت الصحيفة، نقلا عن رسائل إلكترونية من داخل المحكمة الجنائية، أن نجمة هوليوود كانت تريد اعتقال المطلوب الأفريقي، وهو قائد "جيش الرب" الأوغندي جوزيف كوني، المتهم بالقتل والاغتصاب.

وطلبت جولي ذلك، في اجتماع مع المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، الذي أراد إرسال جولي، وربما زوجها براد بيت أيضا، ومعهما قوات أميركية خاصة، إلى جمهورية أفريقيا الوسطى لمساعدته في اعتقال كوني.

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وشملت خطة الإيقاع أن تتولى جولي دعوة كوني إلى عشاء، ليتم اعتقاله، بتهم ارتكاب جرائم حرب منها القتل والاغتصاب والاستعباد وتجنيد الأطفال قسرا، وذلك وفقا لما جاء في إحدى الرسائل الإلكترونية.

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من جهتها لم تشر الصحيفة إلى أسباب عدم تنفيذ الخطة، فيما لا يزال كوني طليقا في أفريقيا.