تراند اليوم : فوائد الفواكه المجففة التفاح والبرتقال مع وجبة الحبوب

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برلين- الخليج 365:
أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن الفواكه المجففة تعد مفيدة للصحة، وهي تحتوي على الألياف الغذائية والعناصر المغذية.
وأضافت المجلة بموقعها الإلكتروني أن الفواكه المجففة تنطوي على عيب يتمثل في أنها غنية بالسعرات الحرارية، حيث تحتوي ملعقة طعام مملوءة بالفواكه المجففة على سبعين سعرا حراريا.
وتحتوي عبوة مئة غرام من الفواكه المجففة على نحو ثلاثمئة سعر حراري أو أكثر، خاصة إذا تمت إضافة السكر أو العسل إلى الفواكه المجففة.
لذا تنصح "فرويندين" بتناول الفواكه المجففة بحرص وحذر، حيث يكفي إضافة ملعقة طعام مملوءة بالفواكه المجففة إلى وجبة الحبوب.
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وكبديل، يمكن تناول الفواكه الطازجة مثل التفاح والبرتقال مع وجبة الحبوب.