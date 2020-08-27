شاهد.. أضخم منصة زجاجية على قمة أحد الجبال بالصين

استطاع مهندسون صينيون، تصميم منصة زجاجية ضخمة على قمة أحد الجبال، بهدف رؤية المناظر الطبيعية الرائعة من مكان مرتفع.

وتمكّن المنصة الأضخم في العالم على قمة إحدى الجبال بمقاطعة هوبي، من يصعد إليها من رؤية صورة فريدة لتلك الطبيعة التي يجتمع فيها الماء والشجر والجبال في مكان واحد.

ونشرت صفحة "مودرن تشاينا" على "تويتر" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد منصة زجاجة عملاقة يطلق عليها "مرآة السماء"، مشيرة إلى أنها توصف بـ"أضخم منصة زجاجية في العالم".

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ولفتت الصفحة إلى أن تلك المنصة الزجاجية يدخل في تصميمها نحو 500 طن من الحديد ونحو 1500 متر مربع من الزجاج.

ويظهر الفيديو المنصة الزجاجية المقامة على قمة جبل على شكل تصميم دائري يصعد إليه الناس ليشاهدوا جمال الطبيعة من مكان مرتفع يكشف كل تفاصيلها. كما أورد موقع "سبوتنيك بالعربية".