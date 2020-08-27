تراند اليوم : مئات آلاف المشاهدات لفيديو طلب يد معلمة في مدرسة

نيوأورليانز ( الولايات المحدة) / مشرق نيوز

تفتق ذهن مُعلم أمريكي شاب يُدعى جوناثان هولت عن طلب الزواج من صديقته وزميلته بالمدرسة بطريقة تُحفر في الذاكرة عندما قرر ذلك يوم 24 ابريل نيسان 2015.

واستخدم هولت طلاب فصل صديقته المُعلمة أيضا إريس هوورث ليطلبوا يدها للزواج في وسط الفصل بمدرسة تشالميت العليا في نيوأورليانز حيث يعمل الاثنان، بحسب وكالة "رويترز" .

واستعان هولت بصديقه جوسي كوتو لتصوير المناسبة ورفع الفيديو على الانترنت. وحقق الفيديو منذ ذلك الحين أكثر من 600 ألف مشاهدة.

ويوضح الفيديو هولت وهو يطلب من التلاميذ أن يطلبوا الزواج من هوورث واحد تلو الآخر ويقدموا لها خواتم من حلوى لشغلها وإضحاكها. وفعل الطلاب ما طلبه منهم المُعلم وهم ينفجرون في الضحك.

Advertisements

اقرأ أيضاً

وعندئذ دخل هولت الفصل وطلب بنفسه الزواج من إريس هوورث قائلا: هل تقبلين الزواج مني؟. فردت عليه بقولها بصوت مدو: نعم.

وسار الخطيبان بعدها في المدرسة وابتسامة عريضة تعلو وجهيهما بينما تعزف فرقة المدرسة الموسيقى حولهما.